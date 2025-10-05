MG: fábrica de calçados é tomada pelo fogo em Nova Serrana; veja vídeo

Uma fábrica de calçados de Nova Serrana (MG), cidade na Região Centro-Oeste do estado conhecida como "capital nacional do calçado esportivo", foi destruída por um grande incêndio na noite desse sábado (4/10).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h para a fábrica, localizada no Bairro Fausto Pinto da Fonseca. As chamas consumiram uma área de aproximadamente 1.200 m², destruindo grande parte da estrutura interna.

Segundo a corporação, havia grande quantidade de material combustível e solventes usados na injetora de calçados, o que contribuiu para a propagação do fogo.

O combate durou até a madrugada de domingo (5), quando o incêndio foi controlado e a fase de rescaldo, iniciada. Houve combate direto às chamas e resfriamento das estruturas para evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos.

Ao todo, 14 bombeiros militares, em cinco viaturas, participaram da ocorrência. A ação teve apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e de caminhões-pipa da Prefeitura de Nova Serrana, responsáveis pelo reabastecimento das equipes.

Na manhã deste domingo, duas equipes ainda permaneciam no local. A área segue isolada para o trabalho dos bombeiros e da perícia. As causas do incêndio ainda serão apuradas.