MG: fábrica de calçados é tomada pelo fogo em Nova Serrana; veja vídeo
As causas do incêndio ainda não foram definidas. Na manhã deste domingo (5), bombeiros seguem no rescaldo das chamas
compartilheSIGA
Uma fábrica de calçados de Nova Serrana (MG), cidade na Região Centro-Oeste do estado conhecida como "capital nacional do calçado esportivo", foi destruída por um grande incêndio na noite desse sábado (4/10).
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h para a fábrica, localizada no Bairro Fausto Pinto da Fonseca. As chamas consumiram uma área de aproximadamente 1.200 m², destruindo grande parte da estrutura interna.
Leia Mais
Segundo a corporação, havia grande quantidade de material combustível e solventes usados na injetora de calçados, o que contribuiu para a propagação do fogo.
O combate durou até a madrugada de domingo (5), quando o incêndio foi controlado e a fase de rescaldo, iniciada. Houve combate direto às chamas e resfriamento das estruturas para evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos.
Ao todo, 14 bombeiros militares, em cinco viaturas, participaram da ocorrência. A ação teve apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e de caminhões-pipa da Prefeitura de Nova Serrana, responsáveis pelo reabastecimento das equipes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na manhã deste domingo, duas equipes ainda permaneciam no local. A área segue isolada para o trabalho dos bombeiros e da perícia. As causas do incêndio ainda serão apuradas.