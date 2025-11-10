Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Homem que mantinha imagens de abuso sexual infantil é preso em Contagem

Suspeito foi encontrado em casa após a Polícia Federal cumprir um mandado de busca e apreensão. Equipamentos eletrônicos estavam repletos de conteúdo criminoso

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
10/11/2025 15:17 - atualizado em 10/11/2025 15:17

Viatura policial
Na casa do investigado, foram apreendidos equipamentos eletrônicos com imagens e vídeos relações a abuso sexual infatojuvenil crédito: Reprodução

Um homem foi preso suspeito de manter arquivos de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (10/11). 

O investigado foi encontrado em casa depois que a Justiça Federal de Belo Horizonte expediu um mandado de busca e apreensão em seu desfavor. De acordo com a Polícia Federal, que cumpriu a ordem judicial, no local foram apreendidos equipamentos eletrônicos com centenas de imagens e vídeos relacionados a abuso sexual infantojuvenil. 

Por estar de posse dos arquivos, o homem foi preso em flagrante. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar possíveis vítimas e outros envolvidos. 

“A Polícia Federal reafirma seu compromisso no combate aos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente aqueles cometidos no ambiente digital. Denúncias podem ser feitas, de forma anônima, por meio dos canais oficiais da PF”, afirmou a corporação. 

O que diz a lei sobre pornografia infantil?

A pedofilia em si não é crime, pois é um quadro de psicopatologia, com critérios diagnósticos, e o indivíduo pode nunca chegar a cometer  crimes por controlar seus impulsos sexuais. Por crimes ou violências sexuais contra crianças e adolescentes compreende-se o abuso sexual, estupro, exploração sexual, exploração sexual no turismo, assédio sexual pela internet e pornografia infantil.

Tipificação do crime na internet

Lei 11.892, de 2008, tipifica o crime de pedofilia pela internet.

"Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet , fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente: Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos , e multa."

