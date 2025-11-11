Assine
Operação prende casal que prometia ganhos irreais com jogos de azar

Polícia Civil apreendeu automóveis, documentos e celulares com os dois suspeitos, que, segundo as investigações, atraíam pessoas em situação vulnerável

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/11/2025 19:58

Diversos veículos estacionados em frente a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais
Durante a ação, os policiais apreenderam automóveis, documentos e celulares crédito: PCMG/Divulgação

Um casal de influenciadores digitais foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (11/11) em Belo Horizonte. Eles foram os principais alvos de uma operação para combater um esquema ilegal de divulgação de jogos de azar: além dos dois suspeitos, estariam envolvidos operadores e empresas estrangeiras, com plataformas hospedadas fora do país, como em Malta.

Os agentes da PCMG cumpriram nove mandados de busca e apreensão contra o casal, sendo dois para imóveis e sete para veículos. Os policiais apreenderam os automóveis, documentos diversos e celulares. Em razão da investigação, a Justiça determinou ainda o sequestro de R$ 21 milhões em bens, sendo 16 imóveis, sete veículos, além de contas bancárias.

De acordo com a PCMG, os suspeitos utilizavam as redes sociais para promover jogos online, prometendo ganhos fáceis e atraindo pessoas em situação vulnerável. Para isso, o casal divulgava vídeos com falsos prêmios e lucros, produzidos em plataformas de demonstração, para simular resultados positivos. Eles também ostentavam uma vida de luxo e sucesso para os seguidores. 

Ainda segundo as investigações, o jogo divulgado pelo casal utiliza estética infantil e dinâmica viciante, levando jogadores a acreditar que podem recuperar perdas, quando na realidade os algoritmos garantem lucro apenas aos operadores.

Esquema ilegal

A investigação apura um esquema de jogos de azar ilegais e outros crimes, como associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crimes contra o consumidor. Diferentemente das apostas esportivas regulamentadas, tais plataformas são ilegais no Brasil, por dependerem exclusivamente da sorte e operarem sem transparência.

Tópicos relacionados:

apostas apreensao bh jogos-de-azar veiculo veiculos

