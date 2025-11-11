Operação prende casal que prometia ganhos irreais com jogos de azar

Um casal de influenciadores digitais foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (11/11) em Belo Horizonte. Eles foram os principais alvos de uma operação para combater um esquema ilegal de divulgação de jogos de azar: além dos dois suspeitos, estariam envolvidos operadores e empresas estrangeiras, com plataformas hospedadas fora do país, como em Malta.

Os agentes da PCMG cumpriram nove mandados de busca e apreensão contra o casal, sendo dois para imóveis e sete para veículos. Os policiais apreenderam os automóveis, documentos diversos e celulares. Em razão da investigação, a Justiça determinou ainda o sequestro de R$ 21 milhões em bens, sendo 16 imóveis, sete veículos, além de contas bancárias.

De acordo com a PCMG, os suspeitos utilizavam as redes sociais para promover jogos online, prometendo ganhos fáceis e atraindo pessoas em situação vulnerável. Para isso, o casal divulgava vídeos com falsos prêmios e lucros, produzidos em plataformas de demonstração, para simular resultados positivos. Eles também ostentavam uma vida de luxo e sucesso para os seguidores.

Ainda segundo as investigações, o jogo divulgado pelo casal utiliza estética infantil e dinâmica viciante, levando jogadores a acreditar que podem recuperar perdas, quando na realidade os algoritmos garantem lucro apenas aos operadores.



Esquema ilegal

A investigação apura um esquema de jogos de azar ilegais e outros crimes, como associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crimes contra o consumidor. Diferentemente das apostas esportivas regulamentadas, tais plataformas são ilegais no Brasil, por dependerem exclusivamente da sorte e operarem sem transparência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia