Operação prende casal que prometia ganhos irreais com jogos de azar
Polícia Civil apreendeu automóveis, documentos e celulares com os dois suspeitos, que, segundo as investigações, atraíam pessoas em situação vulnerável
compartilheSIGA
Um casal de influenciadores digitais foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (11/11) em Belo Horizonte. Eles foram os principais alvos de uma operação para combater um esquema ilegal de divulgação de jogos de azar: além dos dois suspeitos, estariam envolvidos operadores e empresas estrangeiras, com plataformas hospedadas fora do país, como em Malta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Influencer que fez ‘caça ao tesouro’ em BH é condenado a pagar R$ 137 mil
- MG: influenciador digital foragido é preso nos Emirados Árabes
Os agentes da PCMG cumpriram nove mandados de busca e apreensão contra o casal, sendo dois para imóveis e sete para veículos. Os policiais apreenderam os automóveis, documentos diversos e celulares. Em razão da investigação, a Justiça determinou ainda o sequestro de R$ 21 milhões em bens, sendo 16 imóveis, sete veículos, além de contas bancárias.
De acordo com a PCMG, os suspeitos utilizavam as redes sociais para promover jogos online, prometendo ganhos fáceis e atraindo pessoas em situação vulnerável. Para isso, o casal divulgava vídeos com falsos prêmios e lucros, produzidos em plataformas de demonstração, para simular resultados positivos. Eles também ostentavam uma vida de luxo e sucesso para os seguidores.
Leia Mais
Ainda segundo as investigações, o jogo divulgado pelo casal utiliza estética infantil e dinâmica viciante, levando jogadores a acreditar que podem recuperar perdas, quando na realidade os algoritmos garantem lucro apenas aos operadores.
Esquema ilegal
A investigação apura um esquema de jogos de azar ilegais e outros crimes, como associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crimes contra o consumidor. Diferentemente das apostas esportivas regulamentadas, tais plataformas são ilegais no Brasil, por dependerem exclusivamente da sorte e operarem sem transparência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia