FLAGRANTE

Homem é preso em BH ao fingir ser deputado e passar trotes para a PM

Suspeito de 47 anos ligava para o 190 e fazia falsas denúncias; ele já tem histórico de crimes semelhantes

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/11/2025 08:27

Homem se passava como deputado estadual e fazia trotes para a Polícia Militar
Homem se passava como deputado estadual e fazia trotes para a Polícia Militar crédito: PxHere/Divulgação

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante nessa segunda-feira (10/11) depois de se passar por um deputado estadual e realizar trotes para a Polícia Militar. o suspeito foi detido na residência dele no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a PM, o homem fazia diversas ligações para o número 190, se identificando falsamente como parlamentar e solicitando o envio de viaturas para verificar denúncias que nunca existiram.

A farsa terminou quando os militares descobriram o golpe e deram voz de prisão ao homem, que foi enquadrado no artigo 340 do Código Penal, referente à comunicação falsa de crime ou contravenção.

Segundo a polícia, o suspeito tem uma extensa ficha criminal, incluindo outros registros pela mesma conduta, além de violência doméstica, ameaças, injúria, perseguição e dano.

Durante o flagrante, o homem apresentava sinais de transtorno mental, afirmando que pessoas estariam escondidas em locais inusitados dentro da casa dele, como dentro de um rolo de plástico e até em um fogão.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, mas, devido ao seu estado de confusão, não conseguiu assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que é aplicado em casos de infrações de menor potencial ofensivo.

