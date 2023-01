Trote de assalto a banco mobiliza equipes da Polícia Militar em Contagem

Ao chegarem no local, os militares entraram em contato com o gerente da agência e constataram que a informação repassada era falsa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um trote relatando um suposto assalto a uma agência bancária na Avenida Tiradentes, no Bairro Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mobilizou a Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (06/01).





A denúncia que o local estava sendo assaltado chegou para a corporação via 190. De acordo com a Sala de Imprensa da PMMG, para a ocorrência, foram mobilizadas equipes do Tático Móvel, do 39º Batalhão e do Grupo Especial de Reação da PM.