Homem é esfaqueado após discussão por vaga de caminhão na Ceasa

Vítima foi esfaqueada, socorrida e passa bem (foto: Prefeitura de Governador Valadares)

Um homem, de 36 anos, trabalhador do Ceasa de Governador Valadares, foi esfaqueado duas vezes por um idoso, de 61 anos, na noite desta quinta-feira (05/01).



De acordo com a Polícia Militar, a vítima disse que ele e o idoso começaram a discutir por causa de uma vaga para caminhão no Ceasa. O autor queria a vaga que era da vítima. Após a discussão verbal, eles começaram uma luta corporal.





O filho do idoso, de 19 anos, também participou da briga. A vítima, em determinado momento, caiu no chão. O idoso, então, pegou o canivete, e desferiu dois golpes na vítima. Na sequência, fugiu de moto do local.





O trabalhador foi socorrido e levado para um hospital do município, onde recebeu atendimento e não corre risco de morrer.





Os policiais militares foram até a casa do suspeito. Ao chegar lá, o idoso confessou ter praticado o crime e contou aos PMs, a mesma versão dita pela vítima. Ele foi preso e levado para a Delegacia.