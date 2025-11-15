Assine
overlay
Início Gerais
AVISO

MG: alerta para chuva forte e ventos intensos para BH e mais 399 cidades

O Inmet informa a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia; confira o alerta completo para Belo Horizonte e Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/11/2025 12:44 - atualizado em 15/11/2025 12:50

compartilhe

SIGA
x
Minas Gerais está sob alertas de chuvas para todo o território, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet
Minas Gerais está sob alertas de chuvas, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Minas Gerais tem 400 cidades, incluindo Belo Horizonte, sob alerta de chuva forte, também conhecido como alerta amarelo, até as 9h deste domingo (16/11). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Leia Mais

Instruções em caso de chuva forte

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cidades de MG sob alerta

  1. Abre Campo
  2. Acaiaca
  3. Aguanil
  4. Aimorés
  5. Aiuruoca
  6. Alagoa
  7. Albertina
  8. Além Paraíba
  9. Alfenas
  10. Alfredo Vasconcelos
  11. Alpinópolis
  12. Alterosa
  13. Alto Caparaó
  14. Alto Jequitibá
  15. Alto Rio Doce
  16. Alvinópolis
  17. Amparo do Serra
  18. Andradas
  19. Andrelândia
  20. Antônio Carlos
  21. Antônio Prado de Minas
  22. Aracitaba
  23. Arantina
  24. Araponga
  25. Arceburgo
  26. Areado
  27. Argirita
  28. Astolfo Dutra
  29. Baependi
  30. Bandeira do Sul
  31. Barão de Cocais
  32. Barão de Monte Alto
  33. Barbacena
  34. Barra Longa
  35. Barroso
  36. Belmiro Braga
  37. Belo Horizonte
  38. Belo Vale
  39. Betim
  40. Bias Fortes
  41. Bicas
  42. Boa Esperança
  43. Bocaina de Minas
  44. Bom Jardim de Minas
  45. Bom Jesus da Penha
  46. Bom Jesus do Galho
  47. Bom Repouso
  48. Bom Sucesso
  49. Bonfim
  50. Borda da Mata
  51. Botelhos
  52. Brás Pires
  53. Brazópolis
  54. Brumadinho
  55. Bueno Brandão
  56. Cabo Verde
  57. Cachoeira de Minas
  58. Caeté
  59. Caiana
  60. Cajuri
  61. Caldas
  62. Camacho
  63. Camanducaia
  64. Cambuí
  65. Cambuquira
  66. Campanha
  67. Campestre
  68. Campo Belo
  69. Campo do Meio
  70. Campos Gerais
  71. Canaã
  72. Cana Verde
  73. Candeias
  74. Caparaó
  75. Capela Nova
  76. Caputira
  77. Caranaíba
  78. Carandaí
  79. Carangola
  80. Caratinga
  81. Careaçu
  82. Carmo da Cachoeira
  83. Carmo da Mata
  84. Carmo de Minas
  85. Carmo do Cajuru
  86. Carmo do Rio Claro
  87. Carmópolis de Minas
  88. Carrancas
  89. Carvalhópolis
  90. Carvalhos
  91. Casa Grande
  92. Cataguases
  93. Catas Altas
  94. Catas Altas da Noruega
  95. Caxambu
  96. Chácara
  97. Chalé
  98. Chiador
  99. Cipotânea
  100. Cláudio
  101. Coimbra
  102. Conceição da Aparecida
  103. Conceição da Barra de Minas
  104. Conceição das Pedras
  105. Conceição de Ipanema
  106. Conceição do Rio Verde
  107. Conceição dos Ouros
  108. Congonhal
  109. Congonhas
  110. Conselheiro Lafaiete
  111. Consolação
  112. Contagem
  113. Coqueiral
  114. Cordislândia
  115. Coronel Pacheco
  116. Coronel Xavier Chaves
  117. Córrego do Bom Jesus
  118. Córrego Novo
  119. Cristais
  120. Cristiano Otoni
  121. Cristina
  122. Crucilândia
  123. Cruzília
  124. Delfim Moreira
  125. Descoberto
  126. Desterro de Entre Rios
  127. Desterro do Melo
  128. Diogo de Vasconcelos
  129. Dionísio
  130. Divinésia
  131. Divino
  132. Divinópolis
  133. Divisa Nova
  134. Dom Silvério
  135. Dom Viçoso
  136. Dona Eusébia
  137. Dores de Campos
  138. Dores do Turvo
  139. Durandé
  140. Elói Mendes
  141. Entre Rios de Minas
  142. Ervália
  143. Espera Feliz
  144. Espírito Santo do Dourado
  145. Estiva
  146. Estrela Dalva
  147. Eugenópolis
  148. Ewbank da Câmara
  149. Extrema
  150. Fama
  151. Faria Lemos
  152. Fervedouro
  153. Formiga
  154. Fortaleza de Minas
  155. Goianá
  156. Gonçalves
  157. Guapé
  158. Guaraciaba
  159. Guaranésia
  160. Guarani
  161. Guarará
  162. Guaxupé
  163. Guidoval
  164. Guiricema
  165. Heliodora
  166. Ibertioga
  167. Ibirité
  168. Ibitiúra de Minas
  169. Ibituruna
  170. Igarapé
  171. Ijaci
  172. Ilicínea
  173. Inconfidentes
  174. Ingaí
  175. Ipanema
  176. Ipuiúna
  177. Itabirito
  178. Itaguara
  179. Itajubá
  180. Itamarati de Minas
  181. Itamogi
  182. Itamonte
  183. Itanhandu
  184. Itapecerica
  185. Itapeva
  186. Itatiaiuçu
  187. Itaú de Minas
  188. Itaúna
  189. Itaverava
  190. Itumirim
  191. Itutinga
  192. Jacuí
  193. Jacutinga
  194. Jeceaba
  195. Jequeri
  196. Jesuânia
  197. João Monlevade
  198. Juatuba
  199. Juiz de Fora
  200. Juruaia
  201. Lagoa Dourada
  202. Lajinha
  203. Lambari
  204. Lamim
  205. Laranjal
  206. Lavras
  207. Leopoldina
  208. Liberdade
  209. Lima Duarte
  210. Luisburgo
  211. Luminárias
  212. Machado
  213. Madre de Deus de Minas
  214. Manhuaçu
  215. Manhumirim
  216. Mar de Espanha
  217. Maria da Fé
  218. Mariana
  219. Mário Campos
  220. Maripá de Minas
  221. Marmelópolis
  222. Martins Soares
  223. Mateus Leme
  224. Matias Barbosa
  225. Matipó
  226. Mercês
  227. Minduri
  228. Miradouro
  229. Miraí
  230. Moeda
  231. Monsenhor Paulo
  232. Monte Belo
  233. Monte Santo de Minas
  234. Monte Sião
  235. Munhoz
  236. Muriaé
  237. Mutum
  238. Muzambinho
  239. Natércia
  240. Nazareno
  241. Nepomuceno
  242. Nova Lima
  243. Nova Resende
  244. Olaria
  245. Olímpio Noronha
  246. Oliveira
  247. Oliveira Fortes
  248. Oratórios
  249. Orizânia
  250. Ouro Branco
  251. Ouro Fino
  252. Ouro Preto
  253. Paiva
  254. Palma
  255. Paraguaçu
  256. Paraisópolis
  257. Passa Quatro
  258. Passa Tempo
  259. Passa Vinte
  260. Passos
  261. Patrocínio do Muriaé
  262. Paula Cândido
  263. Pedra Bonita
  264. Pedra do Anta
  265. Pedra Dourada
  266. Pedralva
  267. Pedro Teixeira
  268. Pequeri
  269. Perdões
  270. Piau
  271. Piedade de Ponte Nova
  272. Piedade do Rio Grande
  273. Piedade dos Gerais
  274. Pimenta
  275. Piracema
  276. Piranga
  277. Piranguçu
  278. Piranguinho
  279. Pirapetinga
  280. Piraúba
  281. Poço Fundo
  282. Poços de Caldas
  283. Ponte Nova
  284. Porto Firme
  285. Pouso Alegre
  286. Pouso Alto
  287. Prados
  288. Pratápolis
  289. Presidente Bernardes
  290. Queluzito
  291. Raposos
  292. Raul Soares
  293. Recreio
  294. Reduto
  295. Resende Costa
  296. Ressaquinha
  297. Ribeirão Vermelho
  298. Rio Acima
  299. Rio Casca
  300. Rio Doce
  301. Rio Espera
  302. Rio Manso
  303. Rio Novo
  304. Rio Piracicaba
  305. Rio Pomba
  306. Rio Preto
  307. Ritápolis
  308. Rochedo de Minas
  309. Rodeiro
  310. Rosário da Limeira
  311. Sabará
  312. Santa Bárbara
  313. Santa Bárbara do Leste
  314. Santa Bárbara do Monte Verde
  315. Santa Bárbara do Tugúrio
  316. Santa Cruz de Minas
  317. Santa Cruz do Escalvado
  318. Santa Margarida
  319. Santana da Vargem
  320. Santana de Cataguases
  321. Santana do Deserto
  322. Santana do Garambéu
  323. Santana do Jacaré
  324. Santana do Manhuaçu
  325. Santana dos Montes
  326. Santa Rita de Caldas
  327. Santa Rita de Ibitipoca
  328. Santa Rita de Jacutinga
  329. Santa Rita de Minas
  330. Santa Rita do Sapucaí
  331. Santo Antônio do Amparo
  332. Santo Antônio do Aventureiro
  333. Santo Antônio do Grama
  334. Santos Dumont
  335. São Bento Abade
  336. São Brás do Suaçuí
  337. São Domingos do Prata
  338. São Francisco de Paula
  339. São Francisco do Glória
  340. São Geraldo
  341. São Gonçalo do Rio Abaixo
  342. São Gonçalo do Sapucaí
  343. São João da Mata
  344. São João del Rei
  345. São João do Manhuaçu
  346. São João Nepomuceno
  347. São Joaquim de Bicas
  348. São José da Barra
  349. São José do Alegre
  350. São José do Goiabal
  351. São José do Mantimento
  352. São Lourenço
  353. São Miguel do Anta
  354. São Pedro da União
  355. São Pedro dos Ferros
  356. São Sebastião da Bela Vista
  357. São Sebastião da Vargem Alegre
  358. São Sebastião do Paraíso
  359. São Sebastião do Rio Verde
  360. São Thomé das Letras
  361. São Tiago
  362. São Vicente de Minas
  363. Sapucaí-Mirim
  364. Sarzedo
  365. Sem-Peixe
  366. Senador Amaral
  367. Senador Cortes
  368. Senador Firmino
  369. Senador José Bento
  370. Senhora de Oliveira
  371. Senhora dos Remédios
  372. Sericita
  373. Seritinga
  374. Serrania
  375. Serranos
  376. Silveirânia
  377. Silvianópolis
  378. Simão Pereira
  379. Simonésia
  380. Soledade de Minas
  381. Tabuleiro
  382. Teixeiras
  383. Tiradentes
  384. Tocantins
  385. Tocos do Moji
  386. Toledo
  387. Tombos
  388. Três Corações
  389. Três Pontas
  390. Turvolândia
  391. Ubá
  392. Urucânia
  393. Varginha
  394. Vermelho Novo
  395. Viçosa
  396. Vieiras
  397. Virgínia
  398. Visconde do Rio Branco
  399. Volta Grande
  400. Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

bh chuva inmet meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay