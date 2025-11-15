MG: alerta para chuva forte e ventos intensos para BH e mais 399 cidades
O Inmet informa a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia; confira o alerta completo para Belo Horizonte e Minas Gerais
Minas Gerais tem 400 cidades, incluindo Belo Horizonte, sob alerta de chuva forte, também conhecido como alerta amarelo, até as 9h deste domingo (16/11). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Instruções em caso de chuva forte
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades de MG sob alerta
- Abre Campo
- Acaiaca
- Aguanil
- Aimorés
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Amparo do Serra
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Arantina
- Araponga
- Arceburgo
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Galho
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brás Pires
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Canaã
- Cana Verde
- Candeias
- Caparaó
- Capela Nova
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Cipotânea
- Cláudio
- Coimbra
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Pedras
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Congonhas
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Novo
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Silvério
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Turvo
- Durandé
- Elói Mendes
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Espera Feliz
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Faria Lemos
- Fervedouro
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Goianá
- Gonçalves
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guiricema
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Igarapé
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipanema
- Ipuiúna
- Itabirito
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Itumirim
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jeceaba
- Jequeri
- Jesuânia
- João Monlevade
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa Dourada
- Lajinha
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luisburgo
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mariana
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Martins Soares
- Mateus Leme
- Matias Barbosa
- Matipó
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Mutum
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Lima
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdões
- Piau
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Piracema
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Pratápolis
- Presidente Bernardes
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Margarida
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos do Prata
- São Francisco de Paula
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São José do Goiabal
- São José do Mantimento
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Pedro dos Ferros
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Simonésia
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Teixeiras
- Tiradentes
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Ubá
- Urucânia
- Varginha
- Vermelho Novo
- Viçosa
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz