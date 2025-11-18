Árvore de grande porte cai sobre carro na Região Noroeste de BH
Motorista estava dentro do veículo no momento da queda, mas conseguiu sair com ajuda de populares
Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na manhã desta terça-feira (18/11) na Rua Anchieta, altura do número 250, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 8h50.
Militares do 3º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionados para atender a ocorrência. Segundo o solicitante, havia uma pessoa dentro do veículo no momento da queda. A vítima conseguiu deixar o automóvel com a ajuda de pessoas que estavam próximas ao local.
De acordo com a Cemig, a rede elétrica foi atingida e o fornecimento de energia foi desligado emergencialmente para evitar riscos à população. Cerca de 1.400 clientes ficaram sem luz. A companhia informou que a substituição do poste será realizada ainda nesta terça-feira.
A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e aguarda retorno.