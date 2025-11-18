Árvore de grande porte cai sobre carro na Região Noroeste de BH

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na manhã desta terça-feira (18/11) na Rua Anchieta, altura do número 250, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 8h50.

Militares do 3º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionados para atender a ocorrência. Segundo o solicitante, havia uma pessoa dentro do veículo no momento da queda. A vítima conseguiu deixar o automóvel com a ajuda de pessoas que estavam próximas ao local.

De acordo com a Cemig, a rede elétrica foi atingida e o fornecimento de energia foi desligado emergencialmente para evitar riscos à população. Cerca de 1.400 clientes ficaram sem luz. A companhia informou que a substituição do poste será realizada ainda nesta terça-feira.

A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e aguarda retorno.