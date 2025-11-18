BH está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento

Belo Horizonte está em alerta para a possibilidade de pancadas de chuva nesta terça-feira (18/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que pode haver volume de água entre 30 mm e 50 mm, acompanhado de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O alerta do órgão é válido até as 8h desta quarta-feira (19/11).

Além disso, a Defesa Civil emitiu alerta para possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte, no decorrer das próximas três horas, na capital.

Quais as recomendações para a chuva?