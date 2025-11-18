Assine
ATENÇÃO 

BH está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento

O comunicado da Defesa Civil Municipal é válido até as 8h desta quarta-feira (19/11); estão previstos raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h

Repórter
18/11/2025 16:29 - atualizado em 18/11/2025 16:34

Chuva caiu forte em várias regionais de Belo Horizonte e em pontos como a Praça da Liberdade e o Edifício Niemeyer (foto) alterando a paisagem após o calor
Chuva pode atingir BH ainda nesta terça-feira crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Belo Horizonte está em alerta para a possibilidade de pancadas de chuva nesta terça-feira (18/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que pode haver volume de água entre 30 mm e 50 mm, acompanhado de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.  

O alerta do órgão é válido até as 8h desta quarta-feira (19/11). 

Além disso, a Defesa Civil emitiu alerta para possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte, no decorrer das próximas três horas, na capital.

Quais as recomendações para a chuva?

  • Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.

  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos. 

