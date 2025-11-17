Grande volume de chuva coloca BH sob alerta de risco geológico forte

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico forte para a Regional Noroeste e risco moderado para as regionais Centro-Sul e Oeste até a próxima quarta-feira (19/11). O aviso leva em conta o volume de chuvas das últimas horas e a previsão de novas precipitações na capital.

O órgão orienta moradores a ficarem atentos à saturação do solo e a sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Confira o acumulado de chuva nas últimas 24h



Barreiro: 40,5 (17,2%)

Centro Sul: 53,2 (22,5%)

Hipercentro: 18,6 (7,9%)

Leste: 47 (19,9%)

Nordeste: 38,6 (16,4%)

Noroeste: 74 (31,4%)

Norte: 24,4 (10,3%)

Oeste: 63,4 (26,9%)

Pampulha: 45,2 (19,2%)

Venda Nova: 25,5 (10,8%)



Média Climatológica Novembro 236 mm (INMET, 1991-2020)





Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Emissão de alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagra