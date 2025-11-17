Assine
overlay
Início Gerais
ALERTA

Grande volume de chuva coloca BH sob alerta de risco geológico forte

Defesa Civil pede atenção aos sinais de deslizamento e divulga acumulado de precipitação nas áreas da capital

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/11/2025 05:52 - atualizado em 17/11/2025 06:56

compartilhe

SIGA
x
Moradores de Belo Horizonte devem ficar atentos caso algum sinal de deslizamento aparecer
Moradores de Belo Horizonte devem ficar atentos caso algum sinal de deslizamento aparecer crédito: Jair Amaral /EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico forte para a Regional Noroeste e risco moderado para as regionais Centro-Sul e Oeste até a próxima quarta-feira (19/11). O aviso leva em conta o volume de chuvas das últimas horas e a previsão de novas precipitações na capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O órgão orienta moradores a ficarem atentos à saturação do solo e a sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Leia Mais

Confira o acumulado de chuva nas últimas 24h


Barreiro: 40,5 (17,2%)
Centro Sul: 53,2 (22,5%)
Hipercentro: 18,6 (7,9%)
Leste: 47 (19,9%)
Nordeste: 38,6 (16,4%)
Noroeste: 74 (31,4%)
Norte: 24,4 (10,3%)
Oeste: 63,4 (26,9%)
Pampulha: 45,2 (19,2%)
Venda Nova: 25,5 (10,8%)

Média Climatológica Novembro 236 mm (INMET, 1991-2020)


Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagra

Tópicos relacionados:

alerta bh chuva defesa-civil minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay