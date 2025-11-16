BH está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11)

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que há possibilidade de precipitação com volume entre 20 e 40 milímetros.

A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta do órgão é válido até as 8h desta segunda-feira (16/11).

De acordo com atualização enviada pela Defesa Civil de Belo Horizonte às 14h50 deste domingo, chove em ao menos três regiões da capital mineira. Na Região Oeste, a chuva é de intensidade moderada, com volume entre 1,1 a 2,5 milímetros por 5 minutos.

Nas Regiões Noroeste e Barreiro chove fraco, com volume entre 0,1 a 1,0 milímetros por 5 minutos.

Quais as recomendações para a chuva?