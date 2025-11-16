Assine
BH está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11)

A Defesa Civil municipal informa que o alerta é válido até as 8h desta segunda-feira (17/11)

Laura Scardua
16/11/2025 15:04

Imagem ilustrativa. O alerta da Defesa Civil de BH é válido até 8h desta segunda-feira
Imagem ilustrativa. O alerta da Defesa Civil de BH é válido até 8h desta segunda-feira crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que há possibilidade de precipitação com volume entre 20 e 40 milímetros.

A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.  O alerta do órgão é válido até as 8h desta segunda-feira (16/11).

De acordo com atualização enviada pela Defesa Civil de Belo Horizonte às 14h50 deste domingo, chove em ao menos três regiões da capital mineira. Na Região Oeste, a chuva é de intensidade moderada, com volume entre 1,1 a 2,5 milímetros por 5 minutos.

Nas Regiões Noroeste e Barreiro chove fraco, com volume entre 0,1 a 1,0 milímetros por 5 minutos. 

Quais as recomendações para a chuva?

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
