HOMICÍDIO

Grande BH: guarda civil municipal é assassinado a tiros

Agente da Banda de Música da GCM-BH levou seis disparos em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Polícia Civil investigará o caso

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/11/2025 10:54

Guarda civil municipal é morto a tiros em Santa Luzia, na Grande BH
Guarda civil municipal é morto a tiros em Santa Luzia, na Grande BH crédito: Sindibel/Reprodução

Um guarda civil municipal de Belo Horizonte foi assassinado com seis tiros na noite desse sábado (15/11). Apesar de trabalhar na capital mineira, o crime aconteceu no Bairro Londrina, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana.

Por meio de nota, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte lamentou a morte do servidor, que integrava a Banda de Música da corporação e comunicou que o guarda não estava em serviço no momento do crime.

“A GCMBH manifesta sua solidariedade e presta todo apoio aos familiares, amigos e colegas de farda”, diz a nota.

A Polícia Civil será responsável pela investigação, para buscar entender a motivação e a autoria do homicídio. Não há, até o momento, informações sobre prisões relacionadas ao caso.

