Mulher é assassinada com várias facadas no rosto e pescoço em Uberaba

Uma mulher foi assassinada com várias facadas em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa segunda-feira (10/11). O suspeito é namorado de uma moradora da casa onde ocorreu o assassinato. O suspeito fugiu com o carro da vítima e está foragido.

Segundo registro policial, inicialmente, vizinhos ouviram gritos de socorro vindos de uma casa do bairro Valim de Melo e acionaram equipe da PM.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava morta, caída na área de serviço da casa, com várias perfurações no rosto e pescoço, e também ferimentos nos braços compatíveis com tentativa de defesa.

"Constatou-se grande quantidade de sangue espalhada pelo ambiente, bem como uma faca de cabo preto, com aproximadamente 12 cm de lâmina, completamente ensanguentada", diz outro trecho do registro da PM.

Ainda segundo a PM, por volta das 12h foi realizada transação financeira no valor de R$ 850 no cartão da namorada do suspeito para uma maquininha em nome da vítima. E, alguns minutos depois, a PM informou que o suspeito fez um PIX de R$ 500,00 para a namorada.

A namorada do suspeito relatou para a PM que eles dormiram juntos na casa onde aconteceu o crime, um dia antes da tragédia. Por volta das 8h do dia do crime, ela disse que o namorado a levou ao trabalho, de carro.

Por fim, ela falou aos policiais que só retornou na casa após receber a ligação do pai informando sobre o corpo encontrado.

Perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local e as causas e circunstâncias do crime são investigadas.