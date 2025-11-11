Assine
overlay
Início Gerais
DESVIO DE ARMAS

Servidora acusada de desviar armas seguirá presa na Grande BH

Vanessa de Lima Figueiredo continua presa na Penitenciária José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/11/2025 13:00 - atualizado em 11/11/2025 13:02

compartilhe

SIGA
x
Servidora Vanessa vai continuar presa. Recurso da defesa, para soltura segue sem data para apreciação
Recurso da defesa para soltura de Vanessa segue sem data para apreciação crédito: Redes sociais

A servidora administrativa Vanessa de Lima Figueiredo, de 44 anos, suspeita de desviar armas da 1ª Delegacia do Barreiro, localizada no Bairro Cabana do Pai Tomás, vai permanecer presa. A decisão foi anunciada na audiência de custódia realizada no Fórum Lafayette, na manhã desta terça-feira (11/11), pelo Juiz de Direito Dr. Luís Fernando Nigro Corrêa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vanessa, que participou da audiência, permaneceu algemada, segundo determinação do juiz. A medida visa à segurança de todos os presentes, considerando-se a estrutura e o contingente de policiais penais atuantes na Central de Audiência de Custódia (CEAC), conforme expressa recomendação do Coordenador de Segurança da Polícia Penal.

Leia Mais

O objetivo do juiz, inicialmente, foi certificar a legalidade da prisão.  Vanessa estava acompanhada de seu advogado, Lucas Almeida Furtado. O juiz Luís Fernando salientou que a defesa teve acesso prévio aos autos.

Na abertura da audiência, Vanessa foi ouvida pelo magistrado. Em seguida foi concedida a palavra a ambas as partes. O Ministério Público, diante da legalidade da prisão e ausência de violação de direitos no cumprimento do ato, preservada a integridade física da pessoa presa, requereu a imediata comunicação da prisão à autoridade que decretou a medida.

O MP requereu ainda a expedição de ofício à unidade prisional para garantir atendimento médico à custodiada, com o objetivo de verificar o estado de saúde e a eventual necessidade de fornecimento dos medicamentos por ela informados.

A defesa manifestou seu consentimento ao pedido do Ministério Público e ratificou o pedido de liberdade provisória, alegando fundamentos expostos em audiência. 

A decisão do juiz Luís Fernando foi de que:

1) Determino a imediata remessa dos autos ao Juízo que decretou a prisão do(a) custodiado(a), referente à 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte;

2) Determino a expedição de ofício ao estabelecimento prisional para fornecer atendimento médico à custodiada, a fim de verificar a eventual necessidade de fornecimento dos medicamentos por ela informados;

3) Quanto ao pedido de liberdade provisória, este deverá ser analisado pelo juízo de origem”.

Vanessa seguirá presa na Penitenciária José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A análise do pedido da defesa, para a liberdade provisória de Vanessa será analisada posteriormente, sem data prevista, e a decisão caberá ao juiz da 4ª Criminal de BH. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Tópicos relacionados:

bh justica policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay