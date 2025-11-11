Assine
INJÚRIA RACIAL

Funcionária é demitida por debochar de penteado rastafári de colega

Trabalhadora negra, vítima de injúria racial, foi apelidada de "Medusa" em referência ao penteado rastafári com dreadlocks

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/11/2025 10:23

Trabalhadora negra, vítima de injúria racial, foi apelidada de "Medusa" em referência ao penteado rastafári com dreadlocks crédito: Freepik/Imagem ilustrativa

A funcionária de uma empresa em Uberlândia (MG), no Triângulo, foi demitida por justa causa por apelidar uma colega de trabalho de “Medusa” – mulher com cabelos de serpentes na mitologia grega. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), a dispensa ocorreu pela prática de ato racista, já que a vítima tinha um penteado rastafari, com dreadlocks.

Segundo o TRT-MG, depois de zombar da mulher, outras funcionárias riram. O episódio aconteceu durante o expediente, no setor onde todas trabalhavam. A colega ofendida ficou abalada, chorou e precisou de atendimento da técnica de segurança do trabalho, que confirmou o estado emocional da vítima. Diante do caso, a empresa demonstrou que oferece treinamentos sobre respeito, assédio e discriminação, e que a trabalhadora participou dessas atividades.

A decisão da dispensa foi relatada pelo desembargador Anemar Pereira Amaral e confirmou a sentença já dada pela 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Ele explicou que a demissão por justa causa exige prova da falta cometida e que o ato deve ser grave o bastante para romper a confiança entre empregador e empregado.

No caso, ficou provado que a trabalhadora dispensada praticou ato racista, o que representa ofensa à honra da colega e pode configurar o crime de injúria racial, previsto na Lei nº 7.716/1989, alterada pela Lei nº 14.532/2023. O magistrado ressaltou que atos de racismo, dentro ou fora do trabalho, são inaceitáveis e devem ser combatidos.

“Os atos de racismo, quer fora ou dentro do ambiente laboral, são repugnantes, devendo ser combatidos. A motivação fornecida pela reclamada para demitir a reclamante por justa causa, assim, se sustenta, pois preenche os requisitos para sua completa validação, tendo em vista que rompida a fidúcia havida entre as partes”, disse Amaral.

Com base nas provas, foi considerada válida a dispensa por justa causa, mas a Justiça negou o pedido de indenização por danos morais feito pela vítima. A decisão reforça que, diante de uma conduta racista, o rompimento do contrato é uma medida legítima, proporcional e coerente com a proteção da dignidade no ambiente de trabalho. O processo já foi arquivado definitivamente.

