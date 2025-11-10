Estudantes de universidade denunciam censura a ação antirracista em Minas

Estudantes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) denunciaram a retirada de faixas e cartazes com mensagens de enfrentamento ao racismo no Campus Pontal, em Ituiutaba (MG), na Região do Triângulo. O material foi removido na manhã de segunda-feira (3/11) pela Prefeitura Universitária sob a justificativa de “limpeza”. As intervenções haviam sido instaladas no domingo (2/11) pelo Programa de Educação Tutorial em Geografia (PETGeo), como parte das atividades do Mês da Consciência Negra.

As faixas e cartazes exibiam frases como “Racismo não se limpa com vassoura. Se combate com consciência, ação e justiça” e tinha o objetivo de provocar reflexão sobre representatividade e racismo estrutural dentro da universidade.

Uma das peças trazia fotos de personalidades negras como Sueli Carneiro, Urias, Duquesa, Lázaro Ramos, Seu Jorge e Milton Nascimento sobrepostas a um quadro comemorativo dos 10 anos da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP), acompanhadas da frase: “Quantos pretos você vê nessa foto? Mais de 50 brancos e 3 pretos.”

De acordo com o grupo, o quadro não foi danificado e poderia ter sido facilmente limpo após a colagem. Ainda assim, a manifestação foi classificada internamente como “ofensiva” e “vandalismo”. Para os estudantes, a retirada do material representa um ato de censura e um apagamento simbólico das vozes negras dentro da instituição.

“Ofensivo para quem? Para as e os estudantes que não se sentem representados? Ou para a branquitude que vê seus privilégios sendo questionados?”, questionam os integrantes do PETGeo em nota. O grupo ainda afirma que interferir em ações de caráter educativo fere a autonomia pedagógica e a liberdade crítica, princípios assegurados pelo Regimento Geral da UFU, que orienta a universidade a “desenvolver e estimular a reflexão crítica e a criatividade.”

Após a repercussão do caso, a Reitoria da UFU publicou uma nota pública no sábado (9/11), repudiando o episódio de racismo no Campus Pontal. O documento, assinado pelo reitor Carlos Henrique de Carvalho, pede desculpas às pessoas atingidas direta e indiretamente e reafirma o compromisso da instituição com o respeito, a diversidade e a inclusão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nenhum ato discriminatório, em qualquer de suas formas, é compatível com os valores que regem a nossa universidade”, afirma o texto. “A UFU é e continuará sendo uma instituição plural, democrática e comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A universidade também informou que está adotando as medidas cabíveis para apurar os fatos e fortalecer ações permanentes de enfrentamento ao racismo em seus espaços.