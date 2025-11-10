Criança sofre injúria racial em jogo de futebol e mulheres são presas

Duas mulheres foram detidas por conta de supostas injúrias raciais contra uma criança e um homem negros durante partida de um campeonato de futebol local em Uberlândia, neste domingo (9/11).



Houve tumulto quando as mulheres, da torcida adversária, primeiro teriam chamado o menino em campo de "pobre favelado preto" quando ele cobraria um pênalti. O menino ouviu, se abalou e perdeu a cobrança. A torcida do garoto se revoltou e houve tumulto.



Posteriormente, o pai de outro jogador do mesmo time do menino xingado também foi insultado, sendo xingado de "macaco".



Com o aumento da confusão, seguranças do Clube Vila Olímpica, cedido para a Copa Uberlândia de Futebol Infantil, e Polícia Militar precisaram intervir para evitar agressões físicas.



As duas suspeitas foram levadas à delegacia, onde negaram o crime e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ela vão responder em liberdade.



O Uberlândia Futebol Clube, dono do Vila Olímpica, informou por meio de nota que "repudia veementemente qualquer forma de intolerância, seja racial, sexual, religiosa ou de qualquer natureza, reafirmando seu compromisso com o respeito, a inclusão e a convivência harmônica em todas as suas atividades e eventos". O texto salienta ainda que o local foi locado pela realização do torneio.

A organização, também por nota, repudiou o episódio. "A Copa Uberlândia não compactua e jamais compactuará com comportamentos racistas, tomando todas as medidas cabíveis para apurar e coibir tais atitudes. Seguiremos trabalhando para que o torneio continue sendo um exemplo de inclusão, respeito e fair play, valorizando cada atleta, independente de sua cor, origem ou condição", diz o texto.



O caso foi encaminhado à Polícia Civil.