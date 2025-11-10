Suspeito de matar a mãe tem prisão em flagrante convertida para preventiva

Daniel Henrique Abreu Sampaio, de 26 anos, que teria matado a própria mãe, de 54, com mais de 30 golpes de faca teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pela Justiça. O suspeito confessou a autoria do crime e teria dito que a vítima estava "sofrendo muito" e que a matou para livrá-la desse sofrimento. Ele destacou, inclusive, que desferiu um golpe fatal no coração da mãe.

Na decisão, a juíza Rafaela Kehrig Silvestre pontuou que a prisão é "necessária para garantia da ordem pública", uma vez que a "ação criminosa revela extrema violência, frieza e brutalidade, extrapolando a normalidade do tipo penal e causando profundo abalo social".

A magistrada também destacou que o homem, segundo depoimentos, "possui histórico de agressividade no ambiente familiar". A decisão também autoriza a transferência do homem para o Centro de Apoio Médico Pericial (Camp) de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Relembre o caso

O crime foi cometido na noite deste sábado (8/11) na residência da família, no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte, nas imediações do Aglomerado da Ventosa. A vítima foi identificada como Edna Mara de Abreu e o corpo dela foi encontrado sobre a cama, com múltiplos ferimentos.

Daniel Henrique Abreu Sampaio estava no imóvel quando os militares chegaram e, de acordo com eles, apresentou uma fala confusa e desconexa, o que despertou suspeitas que ele sofra de doença mental. O homem também fez comentários de natureza mística, afirmando que a vítima iria "reencarnar".