Porteiro que teria importunado 2 meninas é investigado pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abriu inquérito para investigar o caso de um porteiro, de 55 anos, que teria importunado sexualmente duas adolescentes, de 12 e 14 anos. O caso ocorreu em um condomínio no Bairro Serrano, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesse domingo (9/11).

A apuração está a cargo da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente da capital mineira. O suspeito e outras três pessoas já haviam sido ouvidas na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher em Belo Horizonte, nesse domingo (9/1).

A polícia foi acionada pela mãe da menina de 12. Ela afirmou em depoimento que teria recebido uma mensagem no celular enviada pela filha, relatando que o porteiro havia feito comentários inapropriados. A importunação teria ocorrido quando a adolescente brincava com a amiga, de 14, em uma área comum do prédio.

A mulher contou à polícia que chamou as duas para seu apartamento a fim de entender melhor a situação. Dentro do imóvel, elas afirmaram que o funcionário havia dito: "vocês são muito bonitas". Ela também afirmou à polícia que, anteriormente, o porteiro já havia oferecido carona para a filha, que, então, aguardava um ônibus — isso já teria levantado suspeitas sobre a intenção dele.

Ainda de acordo com a mãe, a filha também mencionou que outra menor residente no condomínio teria relatado, em conversa anterior, que o porteiro havia passado a mão em suas partes íntimas. Contudo, essa suposta vítima não informou a própria mãe, por medo.

Por sua vez, o porteiro relatou à polícia que trabalha no condomínio em questão há sete anos. Ele negou a prática de importunação sexual, mas admitiu ter dito que as adolescentes eram bonitas.