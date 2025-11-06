Idoso suspeito de estuprar netas de 3 e 7 anos em Minas é indiciado

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que investigava um homem de 81 anos suspeito de abusar sexualmente das duas netas, de 3 e 7 anos, em São Gotardo, no Alto Paranaíba. De acordo com a corporação, o idoso foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

O caso veio à tona após a prisão em flagrante do suspeito, realizada no dia 30 de outubro deste ano. Após a prisão, a mãe das crianças conversou com a filha mais velha, que relatou com riqueza de detalhes os abusos, revelando que as violências ocorriam com frequência.

Durante o depoimento, a menina de 7 anos apresentou um relato consistente, mencionando datas e locais em que os crimes ocorreram. Já o investigado, segundo a Polícia Civil, forneceu versões contraditórias sobre os fatos.

O idoso permanece preso desde a autuação em flagrante, enquanto o inquérito foi encaminhado à Justiça para as providências cabíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia