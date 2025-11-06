Vídeo: militares salvam recém-nascido engasgado em MG

Policiais militares salvaram um bebê de 11 dias engasgado com leite materno, em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (5/11). A câmera de segurança de um posto de combustíveis registrou a movimentação.



Os policiais estavam em patrulhamento de rotina, nas proximidades da Praça Presidente Vargas, no Centro, quando o casal, ao ver a viatura desceu rapidamente do carro e pediu socorro.



As imagens mostram o momento de tensão que durou menos de dois minutos. A mãe aparece ajoelhada rezando, enquanto os policiais realizavam as manobras.

Conforme a Polícia Militar, o bebê estava sem respirar, arroxeado e sem reação. Os militares realizaram a manobra de Heimlich adaptada para recém-nascidos. Com a ação, o bebê voltou a respirar.

Após o atendimento inicial, os policiais, o sargento Soares e o Cabo Edvaldo, levaram o bebê e mãe à Policlínica Municipal de Carmo do Cajuru. Ele recebeu atendimento médico e passa bem.

*Amanda Quintiliano especial para o EM