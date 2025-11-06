PF combate migração ilegal para os EUA no Vale do Aço
Foram cumpridos dois mandados judiciais de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio patrimonial. Ação aconteceu em Ipatinga
Uma organização criminosa que vendia o sonho americano, levando para os EUA um imigrante ilegal por R$ 60 mil, foi desarticulada pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (6/11), em Ipatinga, no Vale do Aço. Foram cumpridos dois mandados judiciais de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio patrimonial. A operação foi batizada de “Êxodus”.
O objetivo da operação é desarticular um núcleo criminoso com suspeitas de envolvimento nos crimes de promoção de migração ilegal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O esquema criminoso, segundo a Polícia Federal, agenciou a saída clandestina de pelo menos 38 pessoas do Brasil, principalmente pela rota do México, com entrada ilegal nos EUA.
O total arrecadado por essa organização criminosa é estimado em R$ 2,2 milhões, com cada uma das vítimas tendo pago R$ 60 mil.
O grupo criminoso era bastante organizado. Havia uma divisão estruturada de tarefas: agenciamento, logística e movimentação financeira. Uma análise feita sobre os suspeitos revelou que as transações realizadas por esses são incompatíveis com a renda dos envolvidos.
Os integrantes aceitavam veículos como forma de pagamento para dissimular a origem ilícita dos valores.
A escolha do nome da operação, “Exodus”, que significa êxodo, em inglês, se deve pelo fato de que significa a saída em massa de pessoas de um local para outro.