RESPONSABILIZAÇÃO

Câmara de BH aprova Projeto de Lei que obriga retirada de fios caídos

Proposta recebeu os 38 votos dos parlamentares e, agora, segue para sanção do prefeito Álvaro Damião

Repórter
05/11/2025 23:13

Fio, visto em primeiro plano, caído sobre rua asfaltada
De acordo com o Projeto de Lei, as empresas serão notificadas pela Prefeitura e obrigadas a remover fios e cabos caídos crédito: Moisés Silva/EM/D.A Press

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou nesta quarta-feira (5/11), por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) 73/2025, que obriga a Prefeitura a notificar prestadores de serviços e operadoras responsáveis por fios e cabos aéreos rompidos ou abandonados. Uma vez advertidas, as empresas serão obrigadas a retirar esses itens das vias públicas.

Agora, o texto segue para o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. O chefe do Executivo municipal terá 15 dias para expedir a decisão. Caso seja favorável ao PL, poderá determinar um prazo para que ele entre em vigor.

O PL, de autoria do vereador Braulio Lara (Novo), altera o Código de Posturas de Belo Horizonte (Lei 8.616/2003), acrescentando mais dois artigos. O primeiro deles estabelece a responsabilidade direta das empresas pela retirada da fiação que ofereça riscos à segurança e interfira na circulação de veículos e pedestres. O segundo prevê a criação de um canal exclusivo para que a população possa denunciar situações de cabos partidos ou abandonados.

"Nossa iniciativa busca agilizar a solução de um problema recorrente que há anos causa transtornos aos moradores da capital", afirma Braulio Lara. "Com a lei sendo sancionada, a prefeitura já terá condições de organizar os mutirões junto às empresas de telecom e também à Cemig, além de fazer a organização do espaço público", complementa o parlamentar.

O projeto já havia sido aprovado em 1º turno, também por unanimidade, com 38 votos favoráveis, e passou pelo crivo final dos vereadores sem votos contrários ou abstenções.

