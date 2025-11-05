Câmara de BH aprova Projeto de Lei que obriga retirada de fios caídos

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou nesta quarta-feira (5/11), por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) 73/2025, que obriga a Prefeitura a notificar prestadores de serviços e operadoras responsáveis por fios e cabos aéreos rompidos ou abandonados. Uma vez advertidas, as empresas serão obrigadas a retirar esses itens das vias públicas.

Agora, o texto segue para o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. O chefe do Executivo municipal terá 15 dias para expedir a decisão. Caso seja favorável ao PL, poderá determinar um prazo para que ele entre em vigor.

O PL, de autoria do vereador Braulio Lara (Novo), altera o Código de Posturas de Belo Horizonte (Lei 8.616/2003), acrescentando mais dois artigos. O primeiro deles estabelece a responsabilidade direta das empresas pela retirada da fiação que ofereça riscos à segurança e interfira na circulação de veículos e pedestres. O segundo prevê a criação de um canal exclusivo para que a população possa denunciar situações de cabos partidos ou abandonados.

"Nossa iniciativa busca agilizar a solução de um problema recorrente que há anos causa transtornos aos moradores da capital", afirma Braulio Lara. "Com a lei sendo sancionada, a prefeitura já terá condições de organizar os mutirões junto às empresas de telecom e também à Cemig, além de fazer a organização do espaço público", complementa o parlamentar.

O projeto já havia sido aprovado em 1º turno, também por unanimidade, com 38 votos favoráveis, e passou pelo crivo final dos vereadores sem votos contrários ou abstenções.

