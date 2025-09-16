Após sanção do prefeito, BH perde o título de 'capital do grau'

A capital mineira perdeu oficialmente o título de “capital nacional do grau” depois que o prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) sancionou nesta terça-feira (16/9) a Lei 11.898/2025. A norma revoga a legislação de 2022 que declarava o município como referência nacional na prática. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Município e encerra a tramitação do Projeto de Lei 236/25, aprovado em dois turnos pela Câmara Municipal, em agosto.

A proposta, de autoria do vereador Sargento Jalyson (PL), revogou a Lei 11.393/2022, sancionada pelo então prefeito Fuad Noman. À época, o título havia sido defendido pelos ex-vereadores Léo Burguês e Bim da Ambulância (Avante) para incentivar a prática do esporte em ambientes controlados.

A revogação foi aprovada por 31 votos a favor e oito contrários. O autor do projeto afirmou que o título vinha sendo interpretado como um “aval” à prática irregular nas ruas, o que estaria incentivando ocorrências de manobras perigosas. Segundo dados apresentados por ele, os registros de “rolezinhos do grau” cresceram após 2022.

Ainda de acordo com o vereador Sargento Jalyson, em 2019 foram registradas três ocorrências envolvendo “rolezinhos do grau”; em 2020, 21; no ano seguinte, nove e em 2022, 18. Para o parlamentar, o título dado pela Câmara contribuiu para que a prática se popularizasse em vias públicas, apesar de ser proibida pelo CTB.

Já vereadores da oposição na Câmara Municipal argumentaram que apenas revogar o título não resolve os problemas estruturais de segurança e defenderam a criação de regras para os espaços específicos.

O que é o "grau'?

O grau é um movimento em que o condutor de uma moto anda somente em uma roda, geralmente a traseira, enquanto a empina. Basta rodar pelas periferias de Belo Horizonte para encontrar motociclistas “dando grau”. Além de motos, a manobra também pode ser feita com bicicletas. O 'grau' é da cultura periférica e é uma febre entre os jovens.

Para trazer mais adrenalina, alguns costumam andar somente na roda da frente ou empinar a moto enquanto ficam em pé no banco, segurando o guidão da moto. Independente do tipo de manobra, o grau pode causar acidentes graves aos praticantes.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, praticar grau em via pública é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a nova lei, Belo Horizonte deixa oficialmente de ser “capital do grau”. A norma já está em vigor e o título não poderá mais ser usado em campanhas, eventos ou documentos oficiais do município.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais