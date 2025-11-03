Assine
overlay
Início Gerais
EXIGÊNCIA

Restaurantes e bares de BH terão que disponibilizar cardápio impresso

Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou lei exigindo que estabelecimentos ofereçam ao menos um exemplar físico do menu; texto aguarda sanção do prefeito

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
03/11/2025 22:42

compartilhe

SIGA
x
A padaria mais antiga em funcionamento no Brasil é a Santa Tereza, localizada próxima à Praça da Sé, no centro de São Paulo. Ela foi inaugurada em 1872 e mantém no cardápio produtos tradicionais, como a coxa creme e a canja, segundo reportagem da CBN.
Depois da pandemia de Covid-19, cardápio impresso sumiu de bares de restaurantes de todo o país crédito: Reprodução/Instagram

O menu digital, visualizado diretamente nos celulares dos clientes por meio de QR Code, não se tornará onipresente na capital mineira. Nesta segunda-feira (3/11), a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou, em caráter definitivo, por 36 votos a favor e apenas 1 contrário, o Projeto de Lei (PL) 47/2025, que determina que os estabelecimentos comerciais da cidade disponibilizem pelo menos um exemplar impresso do cardápio ao público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O texto, de autoria do vereador Bispo Arruda (Republicanos), prevê a possibilidade de os estabelecimentos oferecerem acesso a um tablet como alternativa ao cardápio impresso. Originalmente, o PL determinava que bares, restaurantes e lanchonetes que optassem pelo menu via QR Code disponibilizassem acesso gratuito à internet, via Wi-Fi, mas uma emenda proposta pelo próprio parlamentar retirou essa exigência.

Agora, o texto segue para o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. O chefe do Executivo municipal tem 15 dias para expedir a decisão. Caso seja favorável ao PL, poderá determinar um prazo para que ele entre em vigor.

Na justificativa do texto aprovado, o vereador argumentou que a disponibilização exclusivamente de cardápios digitais pode gerar "constrangimentos e transtornos", principalmente a clientes idosos. À reportagem, Arruda afirmou que "grande parte desse público tem dificuldades em lidar com tecnologia ou não possui um celular compatível". 

O parlamentar disse ainda que a aprovação causou "muita alegria" e que decidiu retirar a obrigatoriedade de oferta de Wi-Fi depois de diálogos na Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) da Câmara Municipal e com donos de bares e de restaurantes. "Essas alterações são fruto de conversas com os empresários e procuraram promover um maior equilíbrio ao projeto", pontuou. 

Setor vê desafios, mas também vantagens

Flavia Araújo Badaró, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (Abih MG), enumera vantagens, mas também desafios acarretados pela nova exigência municipal, caso ela realmente entre em vigor. "Trata-se de uma exigência simples, mas que requer organização e pode ser transformada em uma oportunidade estratégica para valorizar a experiência do hóspede", sintetiza.

Leia Mais

Entre os impactos, Badaró cita os custos adicionais com criação, impressão e atualização periódica dos menus físicos, além da necessidade de gestão integrada entre as duas versões do menu. Por outro lado, ela concorda que o cardápio impresso tende a beneficiar especialmente hóspedes idosos ou sem acesso a dispositivos digitais, e ainda pondera que esses exemplares podem se tornar elementos de sofisticação.

Por fim, ela lembra que o cardápio físico já é oferecido em vários estabelecimentos da capital mineira. "Essa medida representa uma mudança de atenção operacional. Hotéis que já adotam uma estratégia híbrida, combinando o digital e o impresso, estarão em vantagem", conclui. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bares restaurante restaurantes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay