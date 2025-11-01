Cafés de Minas faturam prêmios de melhores do Brasil de 2025

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Os cafés especiais de produção mineira monopolizaram a edição 2025 da Cup of Excellence Brazil, premiação promovida pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e que atesta para todo o mundo a qualidade dos grãos no país.

Depois de ter tido destaque na seletiva nacional da premiação, concentrando a maioria esmagadora dos cafés selecionados, Minas Gerais conquistou o lugar mais alto dos pódios nas três categorias (via úmida, nacional e experimental), em premiação realizada neste sábado (1º/11) em São Paulo.

Dentre os cafés do tipo via úmida, o campeão foi o da Fazenda Água Limpa, em Campos Altos, do produtor Marcelo Assis Nogueira, variedade arara, vindo do Cerrado Mineiro, com 91,37 pontos.

O primeiro lugar da categoria natural vem da Fazenda Aracaçu, em Três Pontas, no Sul de Minas, pelo produtor Paulo Fernando Chaves de Brito, também da variedade arara, com 90,79 pontos.

O café especial que recebeu a maior pontuação na categoria experimental é o produzido pela Fazenda Rio Verde, em Conceição do Rio Verde, na região cafeicultora conhecida como Mantiqueira de Minas. O grão, cultivado na propriedade da empresa Ipanema Agrícola S/A, é da variedade geisha e recebeu dos jurados a pontuação de 91,68 pontos.

O júri que avaliou os cafés foi composto por provadores especialistas brasileiros na primeira fase e, nas finais, por profissionais e compradores de outros países. Aqueles que obtiveram mais de 87 pontos foram condecorados com o título “Cup of Excellence”, o que os credencia a ser vendidos em leilões online internacionais - onde alcançam altos preços.

A presidente da BSCA, Carmem Lucia de Brito, destacou em seu discurso a importância da premiação para fortalecer a cultura e o mercado dos cafés especiais no Brasil. "Construindo, fortalecendo cada vez mais essa comunidade chamada cafés especiais do Brasil, entregando para o mundo essas xícaras com esses perfis sensoriais que são únicos, tão singulares e que a gente nunca mais esquece depois de ter tomado."

O diretor-executivo da associação, Vinicius Estrela, explicou que a excelência do café brasileiro é fruto de um trabalho que alia qualidade, sustentabilidade, diversidade e pesquisa. “Todo esse conjunto de atividades faz o café especial brasileiro ter destaque cada vez maior nas mesas de prova mundo afora."

Premiação do melhor café especial do Brasil aconteceu neste sábado (1º/11), em São Paulo/SP Divulgação/BSCA

Lista dos cafés especiais vencedores da Cup of Excellence Brazil 2025

Categoria Experimental

1º lugar (91,68 pontos)

(91,68 pontos) Variedade: Geisha

Fazenda Rio Verde (pertencente à Ipanema Agrícola S/A)

Conceição do Rio Verde/MG (região produtora Mantiqueira de Minas)

2º lugar (91,11 pontos)

(91,11 pontos) Variedade: Arara

Fazenda Rancho Grande (produtor José Carlos dos Reis)

Três Pontas/MG (região produtora Sul de Minas)



3º lugar (90,29 pontos)

(90,29 pontos) Variedade: Arara

Sítio São Sebastião (produtor Sebastião Daniel da Silva)

Cristina/MG (região produtora Mantiqueira de Minas)

Categoria Natural

1º lugar (90,79 pontos)

(90,79 pontos) Variedade: Arara

Fazenda Aracaçu (produtor Paulo Fernando Chaves de Brito)

Três Pontas/MG (região produtora Sul de Minas)

2º lugar (90,32 pontos)

(90,32 pontos) Variedade: Geisha

Fazenda Sucuri (produtor Danilo Barbosa)

Coromandel/MG (região produtora Cerrado Mineiro)

3º lugar (90,11 pontos)

(90,11 pontos) Variedade: Paraíso

Fazenda Chapadão (produtor Gustavo Andrade Alvarenga)

Pratinha/MG (região produtora Cerrado Mineiro)

Categoria Via Úmida

1º lugar (91,37 pontos)

(91,37 pontos) Variedade: Arara

Fazenda Água Limpa (produtor Marcelo Assis Nogueira)

Campos Altos/MG (região produtora Cerrado Mineiro)

2º lugar (90,82 pontos)

(90,82 pontos) Variedade: Catucaí

Fazenda Boa Vista (produtor Marcelo Carvalho Ferraz

Dom Viçoso/MG (região produtora Mantiqueira de Minas)

3º lugar (90,50 pontos)

(90,50 pontos) Variedade: Quente

Fazenda Água Limpa (produtora Osvaldina Alves Dutra)

São João do Manhuaçu/MG (região produtora Matas de Minas)

