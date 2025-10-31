Reportagens do Estado de Minas vencem categorias do Prêmio Faemg

Três reportagens do Estado de Minas foram premiadas na 2ª edição do Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg Senar Inaes e Sindicatos, com o tema “Agro, motor da economia mineira: diversidade, inovação e impacto social”. Os vencedores foram anunciados em cerimônia realizada nessa quinta-feira (30/10) em Belo Horizonte.

A série de reportagens “Produtores e guardiões da natureza”, do repórter Luiz Ribeiro, conquistou o primeiro lugar na categoria Jornalismo Impresso. Publicados em junho deste ano, os textos abordam a relação entre pequenos agricultores do Norte de Minas e a preservação do ecossistema, com destaque à biodiversidade e à água. Com referências à obra Grande Sertão: Veredas, do escritor Guimarães Rosa, Luiz Ribeiro traz temas como sustentabilidade, bioeconomia, produção quilombola e a presença de mulheres e jovens no setor.

Na série de reportagens premiada, o repórter também dá realce aos frutos e produtos do Cerrado. Entre eles, o buriti, o mel e o pequi. “Me sinto muito honrado por essa premiação, sabendo que estou ajudando a construir uma imagem positiva desse setor tão importante para a economia, para as pessoas, para a vida humana. O produtor é aquele que leva o alimento à mesa do brasileiro, com compromisso e com a preservação e com a vida", afirma Ribeiro.

Fotojornalismo

O jornalista também conquistou o terceiro lugar na categoria Fotojornalismo com o trabalho "A beleza da produção sustentável com a hidroponia”. A imagem premiada ilustra o texto sobre o cultivo de espécies de plantas, sobretudo hortaliças, diretamente na água enriquecida com adubo, sem a presença de solo, no Norte de Minas.

Fotografia premiada Luiz Ribeiro/EM/D.A Press

"A conquista do Prêmio Faemg foi mais uma comprovação da prática do bom jornalismo plural e diverso do Estado de Minas", afirma Luiz Ribeiro, que agradece a todos os colegas da redação.

Jornalismo Universitário

A reportagem "Mulheres buscam reconhecimento e protagonismo na agropecuária", da repórter e estudante da PUC Minas Laura Scardua, ganhou o prêmio na categoria Jornalismo Universitário. Por meio de entrevistas com mulheres do setor, o texto revela como a participação feminina na área rural — muitas vezes limitada e resumida a um papel secundário e pouco valorizado, como atividades de cuidado e manutenção — é fundamental.

Três reportagens do Estado de Minas foram premiadas na 2ª edição do Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg Senar Inaes e Sindicatos Arquivo pessoal

“É muito importante reconhecer o trabalho que os estudantes fazem. Nós somos o futuro do jornalismo, e ter essa experiência valorizada desde a faculdade significa muito”, afirma Scardua, que era estagiária à época em que a reportagem foi publicada.

Prêmio de Jornalismo

O Prêmio de Jornalismo da Faemg premiou seis categorias: Jornalismo Impresso, Vídeo, Áudio, Digital, Fotojornalismo e Universitário. O valor total entregue foi de R$ 87 mil, além de certificados e troféus. Para os jornalistas que ficaram em 1º lugar, o reconhecimento foi de R$ 8 mil. Para os 2º e 3º lugares, os prêmios foram de R$ 5 mil e R$ 4 mil, respectivamente. A categoria de Jornalismo Universitário teve vencedor único, com premiação no valor de R$ 2 mil.

“O Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg Senar foi criado com o propósito de valorizar o trabalho dos comunicadores que dão visibilidade ao campo e seus protagonistas. Além de reconhecer o talento dos profissionais e estudantes, a iniciativa busca estimular uma cobertura mais ampla e inovadora sobre o setor que mais cresce no país, contribuindo para um diálogo mais transparente entre o agro e a sociedade”, afirma a instituição.