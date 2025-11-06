BH: feira gratuita com mais de 5 mil plantas acontece este fim de semana

Neste fim de semana, os apaixonados por plantas têm encontro marcado na Expo BH, maior feira da cidade, que une milhares de pessoas não só de Minas Gerais, mas de todo Brasil. Mais de 5 mil espécies de plantas estarão à venda. Além disso, vai haver música ao vivo, praça de alimentação, espaço kids, flash tattoo, feira de artesanato, adoção de animais e até doação de joaninhas.

Pela primeira vez a Expo terá entrada gratuita. Ela já acontece há 9 anos, movimentando o mercado da capital mineira. Neste ano, o evento será realizado entre os dias 7 e 9 de novembro e assim como na última edição, acontecerá no Bairro União, no estacionamento coberto do Minas Shopping. Entre os dias 7 e 8, o evento vai de 10h às 20h. Já no dia 9, ele acontece de 11h às 18h.

Segundo Bruno Corrêa, um dos organizadores, o evento vai contar com uma grande diversidade de produtos do mundo vegetal como: orquídeas, folhagens, frutíferas, horta, terrários, kokedamas, carnívoras, suculentas e cactos. Também haverá substratos, vasos e insumos como sementes e fertilizantes, que protegem e garantem a saúde e a produtividade das plantas.

Mais de 40 expositores vão marcar presença, com espécies que variam de R$ 2 a R$ 2,7 mil. A mais barata é a mini suculenta e a mais cara a jaboticabeira variegata. Algumas delas são mais raras, como a pata de elefante 'variegata', trazida pela floricultura belo-horizontina Charles Jardins.

“O maior estande vêm diretamente de Holambra, eles trazem todo tipo de plantas”, contou Bruno. A cidade de arquitetura alemã fica na Região de Campinas, em São Paulo, e é conhecida como “a cidade das flores” por ser a maior produtora de flores e plantas ornamentais da América Latina. O município é responsável por cerca de 40% da produção nacional.

Na sexta-feira serão distribuídos cerca de 500 kits contendo joaninhas, inciativa da Biofábrica, laboratório de criação de insetos da Prefeitura de BH. Segundo o organizador, que também é dono de uma floricultura, as joaninhas protegem as plantas devorando pragas, como os pulgões, que fazem mal a elas.

Serviço

A feira acontece entre 7 e 9 de novembro. Entre os dias 7 e 8, o evento vai de 10h às 20h. Já no dia 9, ele acontece de 11h às 18h. A entrada é gratuita.

Endereço: Minas Shopping, Av. Cristiano Machado, 4000, Bairro União, Belo Horizonte.