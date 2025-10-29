Conheça cinco plantas 'repelentes' que afastam os insetos de sua casa
Elas também perfumam e embelezam o ambiente. Algumas ervas servem inclusive para o consumo, como temperos
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Devido ao forte aroma, algumas plantas funcionam como repelentes naturais contra diversos insetos, como lagartas, moscas e mosquitos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Além de manter as pragas afastadas de casa, essas espécies também perfumam e embelezam o ambiente. Algumas ervas servem inclusive para o consumo, como temperos.
Leia Mais
Por isso, se tornam ótimas alternativas para inseticidas convencionais, que usam compostos químicos tóxicos.
"Os inseticidas botânicos também podem apresentar ação tóxica e causar a morte de insetos, atuando sobre o sistema nervoso central."destaca um estudo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).
PLANTAS QUE AFASTAM INSETOS
Lavanda: Possui um aroma forte e intenso que desestimula o olfato de mosquitos e moscas, funcionando como uma barreira natural contra esses insetos. Além do perfume agradável, suas flores roxas chamam atenção pela beleza e ajudam a decorar o ambiente.
Já o óleo essencial de lavanda também pode ser utilizado em difusores para afastar insetos, já que contém compostos que afetam o olfato de mosquitos.
Manjericão: O manjericão é outra erva que pode ser essencial para deixar sua casa livre de bichos. Seus compostos são repelentes e possuem atividade larvicida.
Além disso, é uma planta versátil na cozinha e pode ser cultivada facilmente em vasos pequenos ou potes.
Hortelã: A hortelã tem ótimo potencial inseticida, especialmente quando combinada a outras espécies com função semelhante.
A dica é cultivá-la em locais estratégicos, criando uma "barreira aromática" contra os mosquitos.
Calêndula: A calêndula, planta de flores amareladas, também possui aroma forte que afeta o sistema neurológico dos insetos. Por isso, é amplamente utilizada na composição de repelentes naturais e é conhecida ainda por suas propriedades cicatrizantes e antibacterianas.
Além do cultivo, o óleo essencial de calêndula é uma boa alternativa para usar em difusores, ajudando a repelir insetos de forma natural, sem a necessidade de inseticidas sintéticos.
Citronela: É a planta mais conhecida quando se trata de repelente natural para mosquitos, inclusive a espécie que transmite a Dengue.
Possui um cheiro tão forte que, aliada a outras espécies, deixarão a sua casa totalmente protegida contra pragas indesejadas.
COMO CULTIVAR PLANTAS QUE AFASTAM INSETOS?
Posicione os vasos em locais estratégicos, como peitoris de janelas, varandas, portas e outros pontos de entrada das pragas.
Garanta boa iluminação solar e regas frequentes, conforme as necessidades de cada espécie.
Combine diferentes plantas: o ideal é cultivar cerca de três espécies repelentes distintas para uma proteção mais eficiente.
Prefira ervas multiuso, como manjericão e hortelã, que também podem ser usadas como temperos.
Os vasos devem ter furos de drenagem para evitar o apodrecimento das raízes e ter entre 20 e 30 cm de profundidade.