Conheça cinco plantas 'repelentes' que afastam os insetos de sua casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Devido ao forte aroma, algumas plantas funcionam como repelentes naturais contra diversos insetos, como lagartas, moscas e mosquitos.

Além de manter as pragas afastadas de casa, essas espécies também perfumam e embelezam o ambiente. Algumas ervas servem inclusive para o consumo, como temperos.

Diversas plantas possuem componentes que ajudam no controle doméstico de bichos indesejados, como piretrina, que interfere na transmissão de impulsos nervosos dos insetos.

Por isso, se tornam ótimas alternativas para inseticidas convencionais, que usam compostos químicos tóxicos.

"Os inseticidas botânicos também podem apresentar ação tóxica e causar a morte de insetos, atuando sobre o sistema nervoso central."destaca um estudo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

PLANTAS QUE AFASTAM INSETOS

Lavanda: Possui um aroma forte e intenso que desestimula o olfato de mosquitos e moscas, funcionando como uma barreira natural contra esses insetos. Além do perfume agradável, suas flores roxas chamam atenção pela beleza e ajudam a decorar o ambiente.

Já o óleo essencial de lavanda também pode ser utilizado em difusores para afastar insetos, já que contém compostos que afetam o olfato de mosquitos.

Manjericão: O manjericão é outra erva que pode ser essencial para deixar sua casa livre de bichos. Seus compostos são repelentes e possuem atividade larvicida.

Além disso, é uma planta versátil na cozinha e pode ser cultivada facilmente em vasos pequenos ou potes.

Hortelã: A hortelã tem ótimo potencial inseticida, especialmente quando combinada a outras espécies com função semelhante.

A dica é cultivá-la em locais estratégicos, criando uma "barreira aromática" contra os mosquitos.

Calêndula: A calêndula, planta de flores amareladas, também possui aroma forte que afeta o sistema neurológico dos insetos. Por isso, é amplamente utilizada na composição de repelentes naturais e é conhecida ainda por suas propriedades cicatrizantes e antibacterianas.

Além do cultivo, o óleo essencial de calêndula é uma boa alternativa para usar em difusores, ajudando a repelir insetos de forma natural, sem a necessidade de inseticidas sintéticos.

Citronela: É a planta mais conhecida quando se trata de repelente natural para mosquitos, inclusive a espécie que transmite a Dengue.

Possui um cheiro tão forte que, aliada a outras espécies, deixarão a sua casa totalmente protegida contra pragas indesejadas.

COMO CULTIVAR PLANTAS QUE AFASTAM INSETOS?

Posicione os vasos em locais estratégicos, como peitoris de janelas, varandas, portas e outros pontos de entrada das pragas.

Garanta boa iluminação solar e regas frequentes, conforme as necessidades de cada espécie.

Combine diferentes plantas: o ideal é cultivar cerca de três espécies repelentes distintas para uma proteção mais eficiente.

Prefira ervas multiuso, como manjericão e hortelã, que também podem ser usadas como temperos.

Os vasos devem ter furos de drenagem para evitar o apodrecimento das raízes e ter entre 20 e 30 cm de profundidade.