CARACTERÍSTICAS RELAXANTES

Essa planta aromática melhora o sono e traz calma para o ambiente

Douglas Hugo
28/10/2025 08:08

Essa planta aromática melhora o sono e traz calma para o ambiente crédito: Tupi

A presença de planta em ambientes domésticos tem conquistado cada vez mais espaço graças aos benefícios para o bem-estar, a qualidade de vida e à promoção da calma. Espécies com propriedades aromáticas, além de agregarem beleza, também podem influenciar positivamente o humor e o sono por meio de suas características relaxantes.

Como as plantas aromáticas podem melhorar o sono e o relaxamento?

A conexão entre sentidos e bem-estar é evidente: plantas aromáticas liberam essências capazes de atuar diretamente sobre nosso sistema nervoso. O aroma das plantas auxilia no relaxamento e pode favorecer um sono reparador, regulando a produção de melatonina, um hormônio essencial para o ciclo do sono.

A lavanda destaca-se por seu efeito calmante, enquanto camomila, jasmim, melissa e hortelã também são reconhecidas pelo poder relaxante, ajudando a criar ambientes propícios ao descanso.

Quais espécies de plantas ajudam a ter mais calma em casa?

Se o objetivo é resgatar a tranquilidade nos ambientes, algumas plantas aromáticas oferecem benefícios notáveis para o equilíbrio emocional e o conforto do lar.

Confira algumas espécies recomendadas para um ambiente mais sereno:

  • Lavanda: relaxa e facilita o sono;
  • Camomila: acalma e alivia o estresse;
  • Jasmim: proporciona um aroma suave e relaxante;
  • Melissa (erva-cidreira): reduz a ansiedade;
  • Hortelã: refresca e auxilia no alívio da tensão.
Planta aromática – Créditos: depositphotos.com / anskuw

Como incorporar planta aromática na decoração de interiores

Plantas aromáticas podem ser facilmente integradas à decoração, tornando o ambiente mais agradável tanto visual quanto olfativamente. Vasos decorativos em pontos estratégicos valorizam qualquer cômodo, além de elevar a sensação de conforto.

Criar pequenos jardins internos ou unir diferentes espécies em um mesmo espaço interno são formas simples e criativas de deixar o ambiente perfumado e com personalidade.

Quais cuidados são necessários para manter a planta aromática saudáveis

O cultivo dessas plantas exige alguns cuidados básicos para garantir beleza e aroma. Recomenda-se escolher locais com boa incidência de luz natural, além de utilizar solo bem drenado para evitar o excesso de umidade.

Algumas espécies se beneficiam de podas periódicas, enquanto outras requerem apenas regas regulares e atenção quanto à exposição solar. Cuidar dessas plantas é uma rotina simples que torna os ambientes mais acolhedores e tranquilos.

