DINHEIRO-EM-PENCA

Conheça a planta que representa prosperidade e riqueza

Planta de sorte que transforma energia e atrai abundância natural.

11/09/2025 08:03

Conheça a planta que representa prosperidade e riqueza
Conheça a planta que representa prosperidade e riqueza

O dinheiro-em-penca (Callisia repens) é uma planta popular no Brasil, conhecida também como tostão ou moeda. Sua fama vem da associação com prosperidade e abundância, graças à capacidade de se espalhar rapidamente e formar cenários verdes exuberantes.

Além de decoração, ela simboliza boa sorte e fortuna, sendo apreciada em ambientes internos e externos.

Como cuidar da planta dinheiro-em-penca corretamente?

Cuidar dessa planta é simples, mas exige atenção a alguns detalhes. Ela precisa de luz solar indireta, pois o sol direto pode queimar suas folhas, enquanto a falta de luz prejudica o crescimento.

O solo deve ser mantido úmido, mas sem encharcar, e podas ocasionais ajudam a remover folhas mortas e estimular o crescimento vigoroso. Fertilizantes a cada dois meses e atenção a pragas completam os cuidados básicos.

 

Quais cuidados e práticas ajudam a planta dinheiro-em-penca a prosperar?

  • Coloque em local com boa iluminação indireta.
  • Regue regularmente, evitando excesso de água.
  • Realize podas para remover partes secas ou danificadas.
  • Fertilize a cada dois meses com produtos balanceados.
  • Observe a presença de pragas e use métodos naturais para controle.

Seguindo essas práticas, a planta se mantém saudável, vibrante e resistente.

Dinheiro-em-penca / Créditos: Wikipédia

Por que o dinheiro-em-penca é símbolo de prosperidade?

O crescimento rápido e abundante da planta dinheiro-em-penca reforça seu simbolismo de riqueza. Suas folhas arredondadas lembram moedas, fortalecendo a associação com fortuna.

É comum posicioná-la em locais estratégicos de casas e comércios para atrair boas energias, refletindo tradições culturais que ligam plantas exuberantes a prosperidade e sucesso financeiro.

Quais são os benefícios de ter dinheiro-em-penca em casa?

Além do simbolismo, a planta traz vantagens práticas. Ajuda a purificar o ar, aumenta a oxigenação e reduz poluentes. Estudos indicam que plantas internas melhoram o humor e reduzem o estresse, promovendo bem-estar. Sua folhagem verde e brilhante valoriza a decoração, tornando qualquer ambiente mais acolhedor.

Cultivar dinheiro-em-penca combina estética, simbologia e benefícios para saúde e bem-estar.

