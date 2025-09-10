Assine
AMBIENTES HARMONIOSOS

Três plantas que atraem boas energias e transformam sua casa

10/09/2025 09:14

crédito: Tupi

Plantas como espada-de-são-jorge, arruda e zamioculca não apenas decoram, mas são associadas a proteção e energias positivas. Elas ajudam a criar ambientes harmoniosos, equilibrando aspectos emocionais e espirituais do lar.

Cada espécie possui características únicas que influenciam o humor e a sensação de bem-estar de quem vive no espaço.

Por que a espada-de-são-jorge é chamada de escudo protetor?

A espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata) é valorizada por sua resistência e aparência imponente. Acredita-se que protege contra energias negativas e maus espíritos. Além disso, purifica o ar, eliminando toxinas como formaldeído e benzeno.

É de fácil manutenção, exigindo pouca água e luz indireta, tornando-se ideal para qualquer ambiente interno.

Quais cuidados e benefícios da arruda?

  • Nome científico: Ruta graveolens, com folhas pequenas e aroma marcante.
  • Protege contra inveja e mau-olhado, sendo usada como amuleto.
  • Acredita-se que harmoniza a aura e promove paz no ambiente.
  • Necessita de luz solar intensa e rega moderada.
  • Deve-se tomar cuidado ao manusear, pois pode irritar a pele.

A arruda combina beleza, tradição e suposta energia protetora, sendo popular em lares e jardins.

Espada-De-São-Jorge / Créditos: depositphotos.com / coffeekai

Por que a zamioculca é uma das plantas ideias para interiores?

A zamioculca (Zamioculcas zamiifolia) é resistente e de baixa manutenção. Adapta-se a diferentes níveis de luz e precisa de pouca água. Sua folhagem robusta e brilhante valoriza a decoração, enquanto acredita-se que atraia prosperidade e sorte.

Para manter sua saúde, é importante garantir boa drenagem no vaso e evitar excesso de umidade.

Como essas plantas influenciam o equilíbrio do lar?

Espada-de-são-jorge, arruda e zamioculca são utilizadas para criar ambientes harmoniosos, transformando energias e promovendo bem-estar. Cuidar delas também estimula práticas de autocuidado, conexão com a natureza e redução do estresse.

Incorporar essas espécies no dia a dia é uma forma simples de unir estética, espiritualidade e saúde emocional.

