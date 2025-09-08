Três plantas que limpam o ar dentro de casa

Manter a qualidade do ar em ambientes internos é um aspecto crucial para a saúde e o bem-estar. Diversas plantas possuem a capacidade de purificar o ar, tornando-os aliados naturais contra poluentes e toxinas. Entre elas, a espada-de-são-jorge, a jiboia e o lírio-da-paz são conhecidas por seus benefícios na remoção de compostos prejudiciais à saúde.

Quais as características da jiboia?

A espada-de-são-jorge, também chamada de sansevieria, é uma planta popular devido à sua resistência e baixa manutenção. Originária da África Ocidental, ela se destaca por sua capacidade de converter dióxido de carbono em oxigênio durante a noite, ao contrário de muitas outras plantas que realizam esse processo apenas durante o dia. Essa característica torna a espada-de-são-jorge uma excelente escolha para ambientes internos, especialmente quartos.

A jiboia, cientificamente conhecida como Epipremnum aureum, é uma planta versátil que se adapta bem a diferentes condições de luz, embora prefira ambientes mais sombreados. Além de sua beleza, a jiboia é eficiente na remoção de poluentes como benzeno, xileno e formaldeído do ar.

Essas substâncias costumam estar presentes em produtos de limpeza e materiais de construção, tornando a jiboia uma excelente opção para ambientes residenciais e comerciais.

Como o lírio-da-paz contribui para a purificação do ar?

O lírio-da-paz, ou Spathiphyllum, é conhecido por sua habilidade em eliminar compostos tóxicos do ambiente. Essa planta é especialmente eficaz na remoção de toxinas como amônia, formaldeído e tricloroetileno, comuns em espaços internos devido ao uso de produtos de limpeza e tintas.

Além disso, o lírio-da-paz é fácil de cuidar e suas flores brancas são um atrativo adicional, acrescentando beleza ao ambiente.





Cuidados essenciais para manter as plantas saudáveis

Para garantir que essas plantas continuem a oferecer seus benefícios ao máximo, alguns cuidados são necessários. Listamos algumas dicas essenciais:

Regar moderadamente: Tanto a espada-de-são-jorge quanto a jiboia e o lírio-da-paz não exigem regas excessivas. Deixe o solo secar entre uma rega e outra para evitar o encharcamento.

Tanto a espada-de-são-jorge quanto a jiboia e o lírio-da-paz não exigem regas excessivas. Deixe o solo secar entre uma rega e outra para evitar o encharcamento. Evitar a luz solar direta: Essas plantas preferem luz indireta ou semissombra. A exposição prolongada ao sol pode danificar suas folhas.

Essas plantas preferem luz indireta ou semissombra. A exposição prolongada ao sol pode danificar suas folhas. Manter a umidade: O lírio-da-paz, em especial, aprecia ambientes mais úmidos, sendo uma boa prática borrifar água nas folhas ocasionalmente.

Por que optar por plantas purificadoras de ar?

O uso de plantas purificadoras de ar é uma maneira natural e estética de melhorar a qualidade do ambiente interno. Elas não apenas removem poluentes, mas também contribuem para a umidade do ar, criam uma atmosfera mais relaxante e são visualmente atraentes. Adotar essas plantas em casa ou no escritório pode ter um impacto positivo no bem-estar geral, além de ser uma iniciativa ecológica para cuidar do meio ambiente.

A incorporação de plantas como a espada-de-são-jorge, a jiboia e o lírio-da-paz em ambientes internos é um passo simples, mas eficaz, para transformar a qualidade do ar que respiramos diariamente.