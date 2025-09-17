Assine
overlay
Início Saúde
ALICINA

A planta que funciona como antibiótico natural

Um remédio natural que surpreende com suas propriedades medicinais.

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
17/09/2025 10:37

compartilhe

Siga no
x
A planta que funciona como antibiótico natural
A planta que funciona como antibiótico natural crédito: Tupi

O alho ganhou fama de antibiótico natural por conter compostos como a alicina na planta, responsável por sua ação antimicrobiana. Essa substância ajuda a combater bactérias, fungos e vírus de forma natural.

Estudos mostram que o consumo regular pode fortalecer o sistema imunológico. Ele atua como aliado na prevenção de infecções e no apoio ao organismo em períodos de maior vulnerabilidade.

Por isso, o alho é usado há séculos na medicina popular. Sua eficácia ainda é estudada pela ciência moderna, que confirma parte de seus benefícios.

Quais benefícios da planta do alho pode oferecer para a saúde?

  • Fortalecimento da imunidade: auxilia o corpo na defesa contra infecções.
  • Ação antioxidante: combate radicais livres e reduz o envelhecimento celular.
  • Controle da pressão arterial: ajuda na dilatação dos vasos sanguíneos.
  • Saúde cardiovascular: contribui para a redução do colesterol ruim.
  • Efeito anti-inflamatório: pode aliviar sintomas de inflamações leves.

Esses efeitos tornam o alho um alimento funcional, indicado tanto na alimentação diária quanto como complemento em tratamentos naturais.

Como usar o alho para potencializar seus efeitos?

O alho pode ser consumido cru, cozido ou em suplementos. Cru, preserva mais a alicina, embora tenha sabor forte. No preparo de receitas, ainda mantém parte de seus compostos benéficos. Também é usado em chás, óleos e infusões caseiras.

Leia Mais

Para quem não tolera o sabor, cápsulas de alho desodorizado são alternativas. É importante não exagerar, pois o consumo excessivo pode causar desconforto gastrointestinal. Incluir pequenas porções diárias já é suficiente para obter benefícios.


A planta do alho pode prevenir ou tratar doenças específicas?

O alho é estudado por seu possível papel na prevenção de gripes e resfriados. Pesquisas indicam efeito positivo na redução da duração de sintomas. Também pode auxiliar no controle da hipertensão e no equilíbrio do colesterol.

Há indícios de que contribui para a saúde vascular, diminuindo o risco de doenças cardíacas. Embora seja chamado de antibiótico natural, ele não substitui medicamentos prescritos. O alho deve ser encarado como aliado complementar, não como tratamento exclusivo de enfermidades.

Quais cuidados devem ser tomados ao consumir alho?

Apesar dos benefícios, o consumo em excesso pode causar azia, gases e irritação estomacal. Pessoas que usam anticoagulantes devem consultar um médico antes de aumentar a ingestão. O alho também pode causar mau hálito e odor corporal característico.

Em uso tópico, deve-se evitar contato direto prolongado com a pele, pois pode provocar irritações. A melhor forma de aproveitá-lo é em equilíbrio, dentro de uma dieta saudável. O acompanhamento médico garante que seu consumo seja seguro para cada pessoa.

Tópicos relacionados:

antibiotico-natural medicina-natural planta saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay