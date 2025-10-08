Horta em casa: 6 plantas medicinais fáceis de cultivar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Muitas plantas têm propriedades comprovadas e podem ser facilmente cultivadas em apartamentos. Elas transformam pequenos espaços, como varandas e janelas, em verdadeiras farmácias naturais.

Saiba quais são as 6 plantas que você pode cultivar no seu espaço.

Leia também:

1. Hortelã

Conhecida pelo aroma refrescante, a hortelã é coringa na horta caseira. Suas folhas são ricas em mentol, um composto que ajuda a relaxar os músculos do sistema digestivo. Por isso, seu chá é um excelente aliado contra indigestão, gases e náuseas. A planta também possui propriedades que aliviam dores de cabeça tensionais.

Cultivar hortelã é simples, pois ela se adapta bem a diferentes condições. É uma planta que tende a se espalhar, então o ideal é mantê-la em um vaso exclusivo para controlar seu crescimento. Ela é perfeita para iniciantes na jardinagem.

Conhecida pelo aroma refrescante, a hortelã é um coringa na horta caseiraFreepik

Luz: prefere luz solar indireta ou sol pleno pela manhã;

Rega: o solo deve ser mantido úmido, mas nunca encharcado. Regue sempre que a superfície do substrato estiver seca;

Vaso: use um vaso com pelo menos 20 cm de diâmetro e boa drenagem para garantir que as raízes não apodreçam.

2. Camomila

A camomila é sinônimo de tranquilidade. Suas flores delicadas são a base para um dos chás calmantes mais populares do mundo. Ela contém apigenina, uma substância que se conecta a receptores no cérebro, ajudando a diminuir a ansiedade e a induzir o sono. Também possui ação anti-inflamatória, sendo útil para cólicas e irritações de pele.

Para ter camomila em casa, você precisará de um pouco de paciência, mas a recompensa vale a pena. As flores, quando colhidas e secas, podem ser armazenadas por meses, garantindo um suprimento constante de chá caseiro.

A camomila é sinônimo de tranquilidadeFreepik

Luz: precisa de pelo menos quatro horas de sol direto por dia para florescer bem;

Rega: gosta de solo levemente seco entre as regas. Evite o excesso de água;

Vaso: um vaso de tamanho médio com furos de drenagem é suficiente. A planta não tem raízes muito profundas.

3. Alecrim

O alecrim vai muito além do tempero. Esta erva aromática é valorizada por sua capacidade de melhorar a concentração e a memória. Seu aroma estimulante também pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Além disso, possui compostos antioxidantes e anti-inflamatórios.

O alecrim vai muito além do temperoFreepik

É uma planta resistente e que ama o sol, ideal para varandas que recebem bastante luz. O alecrim não tolera excesso de água, tornando-se uma ótima opção para quem às vezes esquece de regar as plantas.

Luz: necessita de sol pleno, pelo menos seis horas por dia;

Rega: regue apenas quando o solo estiver completamente seco. É mais fácil perdê-la por excesso do que por falta de água;

Vaso: Precisa de excelente drenagem. Misture areia ao substrato e use um vaso de barro, que ajuda a evaporar a umidade.

4. Lavanda

O perfume da lavanda é famoso por seu efeito relaxante. O óleo essencial extraído de suas flores é amplamente utilizado na aromaterapia para combater a insônia, a ansiedade e o estresse. Ter a planta em casa permite aproveitar esse benefício de forma natural, seja pelo aroma no ambiente ou usando suas flores secas em sachês.

Cultivar lavanda em apartamento exige atenção à luz solar. Ela é uma planta de clima mediterrâneo e precisa de muito sol para prosperar e produzir suas flores roxas e perfumadas.

O perfume da lavanda é famoso por seu efeito relaxanteFreepik

Luz: sol direto e intenso é fundamental, no mínimo seis horas diárias;

Rega: regue moderadamente, esperando o solo secar bem. Não gosta de umidade constante nas raízes;

Vaso: Escolha um vaso com ótima drenagem e um solo mais arenoso para imitar seu habitat natural.

5. Sálvia

A sálvia é uma erva com forte ação anti-inflamatória e antisséptica. Gargarejos com o chá de suas folhas são um remédio caseiro eficaz para dores de garganta e inflamações na boca. Ela também é estudada por seus potenciais benefícios para a função cognitiva e o equilíbrio hormonal.

Com folhas aveludadas e de um verde acinzentado, a sálvia também tem um valor ornamental. É uma planta que prefere ambientes mais secos e ensolarados, sendo uma boa companheira para o alecrim na sua janela.

A sálvia é uma erva com forte ação anti-inflamatória e antisséptica.Freepik

Luz: gosta de muito sol direto;

Rega: deixe o solo secar entre as regas. É bastante resistente à seca;

Vaso: use um vaso com drenagem impecável e substrato que não retenha muita umidade.

6. Manjericão

O manjericão não serve apenas para o molho pesto. Ele é rico em compostos adaptógenos, que ajudam o corpo a se adaptar ao estresse e promovem o equilíbrio mental. Seu chá pode ter um efeito calmante e revigorante. Além disso, possui propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias.

É uma das ervas mais gratificantes para se ter em casa, pois cresce rápido e suas folhas podem ser colhidas com frequência. O segredo para mantê-lo saudável é remover as flores assim que elas aparecem, para que a planta concentre sua energia na produção de folhas.

O manjericão não serve apenas para o molho pestoFreepik

Luz: precisa de bastante luz, preferencialmente sol direto por algumas horas;

Rega: o solo deve ser mantido úmido, mas não encharcado. Regue pela base para evitar fungos nas folhas;

Vaso: Um vaso de tamanho médio com boa drenagem funciona bem. Ele aprecia um solo rico em matéria orgânica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.