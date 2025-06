Nem só de chá vivem as ervas. Cada vez mais presentes em casas cheias de personalidade, folhas e plantas medicinais têm saído da cozinha para ocupar espaço na decoração e no bem-estar do dia a dia. Seja num vaso charmoso na bancada, num sachê aromático na gaveta ou numa infusão preparada com cuidado, elas trazem cor, aroma e função,tudo ao mesmo tempo.

Você não precisa ser expert em jardinagem ou entender de design para começar. Com poucos itens e algumas escolhas, é possível deixar o ambiente mais leve e ainda colher benefícios para a saúde. Neste texto, mostramos como transformar folhas e ervas em aliadas da sua casa e da sua rotina.

Leia mais:

Plantas que decoram e cuidam da casa

Algumas ervas têm propriedades naturais que vão além do aroma agradável, e podem ser grandes aliadas na rotina doméstica. O alecrim, por exemplo, é conhecido por estimular o foco e a memória. Já a lavanda ajuda a relaxar e reduzir a ansiedade. Isso faz com que elas sejam ótimas opções para compor o décor de espaços como:

mesa de trabalho ou home office;



cabeceira da cama ou criados-mudos;



prateleiras de livros ou nichos de estudo;



banheiros e lavabos;



cozinhas e varandas gourmet.

Basta um pequeno vaso, um recipiente de vidro reaproveitado ou até mesmo um buquê seco pendurado com barbante. A ideia é deixar a planta visível, ao alcance e integrada ao espaço.

Onde e como usar ervas no décor

Em casa há infinitas possibilidades para usar ervas na decoração da casa, veja os espaços mais comuns e quais plantas são as ideais:

1. Na cozinha

Manjericão, hortelã e sálvia ficam ótimos em vasos pequenos sobre a pia ou ao lado do fogão. Além de decorarem, estão sempre à mão para temperar pratos e fazer infusões.

2. No banheiro

Um maço de alecrim ou eucalipto pendurado no box do chuveiro cria um “efeito spa” com o vapor da água quente, liberando aroma e ajudando a descongestionar as vias respiratórias.

3. Na entrada da casa

Vasos de arruda e lavanda podem ser posicionados próximos à porta como uma forma simbólica de proteção energética, tradição popular que, além do significado, traz frescor ao ambiente.

4. Na sala ou escritório

Lavanda seca em garrafinhas de vidro ou vasos com capim-limão criam atmosferas leves e convidativas. Use também arranjos em cestos naturais ou potes de barro para um toque rústico.

Além de embalar o lar com aroma e cor, permite o consumo consciente Jan van der Wolf de Pexels / @josemanuelgelpi96

Estilo e sustentabilidade: o charme dos arranjos simples

O uso de ervas na decoração também conversa com movimentos como o “slow living” e o “viver com menos”. Em vez de flores compradas semanalmente, muitos preferem cultivar mudas de ervas em casa mais baratas, úteis e sustentáveis.

Além disso, ao optar por esse tipo de decoração, você evita itens sintéticos ou artificiais, reduz o consumo de materiais industrializados e ainda reforça o contato com a natureza no dia a dia urbano.

Rituais com folhas: bem-estar além da estética

Muitas dessas plantas também fazem parte de rituais cotidianos como por exemplo: