A rotina acelerada, o estresse do dia a dia e até mesmo noites mal dormidas podem ser aliviados com uma prática simples, porém poderosa: o banho relaxante. Mais do que um cuidado com o corpo, o banho pode se tornar um ritual de autocuidado.

Segundo estudos da Cleveland Clinic, banhos quentes e aromatizados ajudam a diminuir a frequência cardíaca, relaxar os músculos e até melhorar o humor. Seja para adultos, bebês e gestantes, adaptar o banho à fase da vida e às necessidades de cada pessoa é totalmente importante.

Ingredientes naturais para um banho relaxante: o que usar?

O sucesso de um banho relaxante está na combinação de temperatura da água, ambiente calmo e ingredientes com propriedades terapêuticas. Você pode combinar os itens em sachês naturais, escalda-pés ou diretamente na banheira. Veja os principais;

Camomila: calmante, ideal para ansiedade e insônia;



calmante, ideal para ansiedade e insônia; Lavanda: reduz tensão e promove sensação de acolhimento;



reduz tensão e promove sensação de acolhimento; Sal grosso: alívio muscular e sensação de limpeza energética;



alívio muscular e sensação de limpeza energética; Bicarbonato de sódio: suaviza a pele e ajuda a eliminar impurezas;



suaviza a pele e ajuda a eliminar impurezas; Óleo essencial de eucalipto: descongestionante e refrescante;

descongestionante e refrescante; Folhas de hortelã: revigorante e refrescante.

Como preparar um banho relaxante

Com ingredientes e atenção ao ambiente,você transforma minutos comuns em um momento de autocuidado poderoso. Seja para adultos, bebês e gestantes, adaptar o banho às necessidades de cada um é um carinho que faz toda a diferença.

Como preparar um banho relaxante para adultos

escolha o melhor horário, geralmente à noite ou antes de dormir;

aqueça a água em temperatura morna (entre 36°C e 39°C);

crie um ambiente acolhedor com luz suave, música tranquila e, se quiser, velas ou difusores;

adicione os ingredientes, pode ser um punhado de sal grosso, algumas gotas de óleo essencial e flores secas.

mergulhe por 15 a 20 minutos, sem pressa. ao final, hidrate o corpo com um óleo ou loção calmante e evite o uso de aparelhos eletrônicos para manter a sensação de relaxamento.

Como preparar um banho relaxante para bebês

Para os pequenos, o banho relaxante deve ser ainda mais delicado. A água deve estar entre 36°C e 37°C, e o tempo na água não deve ultrapassar 10 minutos.

Pode usar:

camomila (em infusão diluída);



lavanda (em concentração mínima e segura para bebês);



música ambiente suave;

luz baixa para acalmar.

Evite:

sais de banho industrializados;



óleos essenciais concentrados sem orientação pediátrica;

água muito quente ou banhos longos demais.

Como preparar um banho relaxante para gestantes

Gestantes podem se beneficiar , e muito, do banho relaxante, principalmente em momentos de dor lombar, tensão nas pernas ou insônia. Veja quais são as recomendações:

prefira banhos sentados ou escalda-pés para evitar quedas;



temperatura da água nunca deve ultrapassar 38°C;



use lavanda ou camomila (em concentrações seguras);

não permaneça na água por mais de 20 minutos.

Se houver dúvida, o ideal é conversar com o obstetra antes de adicionar qualquer ingrediente à água, pois alguns podem ser perigosos.

Qual o melhor momento para tomar um banho relaxante?

A resposta pode variar de pessoa para pessoa, mas o fim da tarde ou início da noite costuma ser o melhor momento. O banho ajuda a desligar do ritmo acelerado do dia, relaxar os músculos e preparar o corpo para uma noite de sono mais tranquila.

Em dias muito estressantes, o ritual também pode ser feito no meio do dia para "reiniciar" o corpo e a mente.

E quem não tem banheira, dá para ter um banho relaxante?

A resposta é sim! E ainda de maneira super simples. Mesmo em um chuveiro comum, é possível adaptar o ambiente e criar um momento relaxante. Veja como fazer: