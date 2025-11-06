Assine
overlay
Início Gerais
BELO HORIZONTE

Por falta de recursos, órgão da Justiça desiste da cessão do Solar Narbona

O imóvel iria sediar o Centro de Memória, a Escola de Magistratura, a biblioteca e a revista do TRF-6

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
06/11/2025 15:56

compartilhe

SIGA
x
O imóvel, construído em 1911 e localizado na Região Centro-Sul de BH, foi cedido ao Tribunal em janeiro do ano passado
O imóvel, construído em 1911 e localizado na Região Centro-Sul de BH, foi cedido ao Tribunal em janeiro do ano passado crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) propôs a rescisão do termo de cessão e a consequente devolução do Palacete Solar Narbona ao governo de Minas. A informação foi confirmada ao Estado de Minas nesta quinta-feira (6/11). O imóvel, construído em 1911 e localizado na Região Centro-Sul de BH, foi cedido ao Tribunal em janeiro do ano passado e iria sediar o Centro de Memória, a Escola de Magistratura, a biblioteca e a revista do TRF-6. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O órgão da Justiça informou que a devolução foi necessária “em razão da indisponibilidade de recursos oriundos da Plataforma Semente, prevista em Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o TRF da 6ª Região e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, aliada à inexistência de recursos orçamentários próprios da Justiça Federal”. Diante disso, a restauração do palacete foi inviabilizada, de acordo com o Tribunal.

O acordo entre o TRF-6 e o MPMG para o fornecimento de recursos para a restauração foi firmado em agosto do ano passado. O projeto inicial previa o custo de R$1,4 milhão, com recursos oriundos da Plataforma Semente, que utiliza recursos recuperados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em ações na área ambiental.

A princípio, foi informado que o projeto arquitetônico levaria de oito a 10 meses para ficar pronto e, em seguida, a restauração teria início. Não foi informado se as intervenções no imóvel foram iniciadas.  

Localizado na Avenida Cristóvão Colombo e parte do Circuito Liberdade, o Solar Narbona está desocupado desde 2010. O palacete foi um dos imóveis pertencentes ao Estado compreendidos em edital, lançado em 2021, para receber novos destinos. 

O Estado de Minas pediu posicionamentos do Governo de Minas — incluindo a Secretaria Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) — e do MPMG, e aguarda os retornos.  

Tópicos relacionados:

bh circuito-liberdade solar-narbona

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay