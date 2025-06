Tudo tem seu preço, menos as memórias

História tem seu valor, jamais um preço. É sempre protagonista do tempo, nunca coadjuvante de crises, barganha, negócios. Reina, não se submete. Pois fiquei pensando muito nas palavras de uma sábia professora ao ver a lista com mais de 300 imóveis que o governo estadual pretende envolver nas negociações do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). Nela, estão monumentos culturais importantes da capital e do interior de Minas.

Recapitulando: Minas tem uma dívida de R$ 170 bilhões com a União, e os bens poderão ser usados, dependendo da avaliação do governo federal, na amortização do débito e redução de juros. Será colocado preço nas propriedades, que incluem bens remanescentes dos tempos coloniais, existentes no interior, e outros dos primórdios da republicana Belo Horizonte. Simples assim, mas resta ao governo federal aceitar ou não.

Na Praça da Liberdade, ex-centro político de Minas, atual circuito cultural, há dois expoentes arquitetônicos que entram na lista de “ativos estatais”. Lado a Lado, se encontram o Palacete Dantas (1915) e o Solar Narbona (1911). Exemplar das primeiras residências privadas nobres em BH, o primeiro tem previsão de passar por um processo de restauro custeado com recursos de medidas compensatórias ambientais direcionados pelo Ministério Público de Minas Gerais, dentro do programa Minas para Sempre. Futuramente, conforme já foi divulgado, vai expor arte vinda da periferia.

Também tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), o Narbona foi cedido pelo governo de Minas ao Tribunal Federal da 6ª Região (TRF-6), para sediar a Escola de Magistratura, biblioteca institucional e o Centro de Memória da Justiça Federal em Minas Gerais. Em estilo eclético, o palacete teve papel importante durante a célebre visita a BH, em 1920, dos reis da Bélgica – Alberto e Elisabeth, na primeira viagem de um monarca europeu ao Brasil após a Proclamação da República. O casal real dormiu no Palácio da Liberdade, enquanto a família do então presidente de Minas (ainda não se usava a palavra governador), Arthur Bernardes (1875-1955), residente no local, se deslocou para o Solar e o Palacete Dantas.

No Centro da capital, fulgura o elegante edifício do Automóvel Clube, tombado pelo Iepha em 1988. Palco de grandes encontros sociais, festas e bailes de carnaval que ficaram na memória de muitos belo-horizontinos, o prédio em estilo eclético projetado por Luis Signorelli tem seu centenário comemorado neste ano.

Palácio rural

Já em Belo Vale, a Fazenda Boa Esperança, do século 18, se traduz como uma das mais espetaculares propriedades rurais de Minas. Com 318 hectares, figurou na tela do cinema e em páginas de livro. Pertenceu ao Barão do Paraopeba e, no passado, se tornou um grande centro comercial, principalmente na produção de alimentos, abastecendo, inclusive, Ouro Preto.

No Serro, o destaque vai para a Chácara do Barão, do século 19, referência de arquitetura civil domiciliar. Ali viveu José Joaquim Ferreira Rabello, o Barão do Serro, comerciante de diamantes e coronel da Guarda Nacional.

São muitas edificações espalhadas pelos 853 municípios que guardam as memórias de Minas – e é fundamental que se ressalte a diferença colossal entre o preço de cada espaço e o apreço que se deve ter ao patrimônio. Os monumentos contêm a essência de Minas Gerais, estado nascido no Ciclo do Ouro e criado com a força de sua história.

Justiça Federal determina restauro...

Já fizemos aqui no EM inúmeras denúncias sobre a situação da Fazenda do Registro Velho, do século 18, localizada a 12 quilômetros do Centro de Barbacena. Tombado pelo Iphan (2002) e pelo Município (1993), o imóvel sofre com a degradação mesmo sendo um dos bens mais antigos do Caminho Novo da Estrada Real. Na Justiça, a partir de ações do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Minas Gerais, tramita um longo processo para salvar a propriedade, que é particular e tem um compromisso de doação. No último dia 26, veio o sinal da salvação. A Justiça Federal determinou que a União e o Município providenciem, em 12 meses, o projeto de restauro integral e promovam a desapropriação do imóvel para futura destinação de interesse público.



...e desapropriação do registro velho

Conforme pesquisas, a Fazenda do Registro Velho desempenhou papel importante na Revolução Liberal de 1842, pois dali sairia, em junho daquele ano, o grupo de Teófilo Otoni (1807–1869) para lutar contra as tropas de Luís Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias (1803–1880). É preciso que o bem seja restaurado sem mais delongas. Nos últimos 20 anos, por inúmeras vezes, mostramos aos leitores as condições precárias da propriedade documentando ações para tentar protegê-la, como por exemplo, em 2013, a instalação de uma tenda de alumínio e lona sobre ele. Na primeira chuva forte, no entanto, a estrutura desabou.

Parede da memória

Com a proximidade de mais um Enem, vai aqui um retrato de antigos vestibulares para conhecimento das novíssimas gerações. E lembrança para quem era jovem naqueles tempos. De 1970 a 1977, o processo seletivo da Universidade Federal de Minas Gerais ocorria no estádio do Mineirão, em BH, com as provas de múltipla escolha feitas durante vários dias por até 25 mil estudantes. Dentro e fora do estádio, o vestibular único instituído por lei federal no fim dos anos 1960, na reforma universitária, se tornava um espetáculo midiático com esquema militar rigoroso. Antes de 1970, prevalecia um modelo bem diferente: as provas eram aplicadas nas escolas específicas (de direito, medicina, engenharia etc.) com exames práticos e orais.

Bom Jesus do Amparo 1

Será inaugurada em 16 de julho a Casa de Cultura de Bom Jesus do Amparo. A prefeitura local adquiriu um casarão de 180 metros quadrados, do fim do século 19, e vai criar no espaço o Memorial Cardeal Motta. A data escolhida se refere ao nascimento de Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta (1890-1982), que veio ao mundo na Fazenda Quinta do Lago, na zona rural do município distante 69 quilômetros de Belo Horizonte.

Bom Jesus do Amparo 2

Primeiro cardeal brasileiro, o religioso nascido em Bom Jesus do Amparo exerceu diversos cargos na Igreja, entre eles o de bispo do Maranhão, arcebispo de São Paulo e primeiro arcebispo de Aparecida (SP). O secretário municipal de Cultura e Turismo, Eduardo Motta, diz que as peças do futuro Memorial Cardeal Motta se encontram atualmente no prédio da prefeitura, embora guardadas de forma inadequada.

Polícia Militar

Em homenagem aos 250 anos de criação da Polícia Militar de Minas Gerais, o Instituto Histórico e Geográfico (IHGMG) promoveu, no sábado, uma sessão solene em sua sede, a Casa de João Pinheiro, em Belo Horizonte. O orador oficial foi o coronel PM Paulo Duarte Pereira, presidente emérito do IHGMG e desembargador militar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Arturos

O Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep) aprovou, por unanimidade, a revalidação do reconhecimento da Comunidade Quilombola dos Arturos como Patrimônio Cultural Imaterial do estado. Com sede em Contagem, os Arturos preservam religiosidade, cultura e ancestralidade. A revalidação ocorre a cada 10 anos e avalia as ações de salvaguarda nesse período. Em 2014, a comunidade foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas.