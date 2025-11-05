Circuito Liberdade cresce em BH e passa a reunir 56 espaços culturais

Criado pelo Governo do Estado e gerido pela Fundação Clóvis Salgado (FCS), o Circuito Liberdade entra agora em uma nova fase de expansão e passa a reunir 56 equipamentos culturais distribuídos pelo hipercentro da cidade. São 21 novos integrantes.

Desde abril, o projeto registrou crescimento de 70%, ampliando seu alcance para além da Praça da Liberdade e consolidando-se como a maior rede colaborativa de cultura da América Latina, que já conta com teatros, museus, galerias, cinemas, salas de concerto, bibliotecas, centros culturais e outros espaços.

Com a adesão de novos integrantes, a iniciativa passa a incluir instituições situadas nos eixos da Avenida João Pinheiro, Rua da Bahia e Região Central, fortalecendo a articulação entre espaços públicos, privados e comunitários.

Expansão e novos protagonistas

Durante o anúncio da nova etapa, o coordenador executivo do Circuito, Lucas Amorim, destacou o caráter coletivo e o papel da rede como elo entre cultura, turismo e desenvolvimento.

“O Circuito Liberdade nasceu de uma parceria bem-sucedida entre o poder público e a iniciativa privada, baseada em pesquisa, planejamento e compromisso com a cultura”, afirmou Amorim.

Ele explicou que o processo de expansão foi acompanhado da publicação de um regimento interno, elaborado pela FCS, que define regras e condições para adesão de novos espaços.

“O Circuito Liberdade reúne diferentes tipologias de espaços, equipamentos públicos e privados, imóveis sob administração estadual e instituições que mantêm viva a cultura das nossas cidades. Estamos ampliando essa rede para além da Praça da Liberdade, fortalecendo a conexão com outros territórios e valorizando a tão falada economia criativa”, disse Amorim.

O coordenador ainda ressaltou o papel da cultura como vetor de geração de renda e emprego: “Estamos começando a atualizar o radar da economia criativa para entender qual é a geração de trabalho e renda que a cultura oferece aqui em Belo Horizonte. Já sabemos, em nível nacional, que a economia da cultura representa cerca de 6% do PIB, mas queremos identificar o impacto local dessa cadeia”.

Amorim adiantou que o Circuito prepara o lançamento da programação de Natal nas próximas semanas e, em março de 2026, um seminário de educação patrimonial, que reunirá instituições culturais, pesquisadores e gestores públicos para debater o papel do patrimônio histórico na formação cidadã.

“O Circuito Liberdade é hoje um patrimônio de Minas Gerais, com reconhecimento nacional e internacional. E é com muita alegria que damos mais um passo nessa história, reafirmando o compromisso do Estado com a preservação, a inovação e a criatividade”, disse.

Aumento de público e impacto

Desde 2020, o Circuito Liberdade compreende toda a região circunscrita pela Avenida do Contorno, berço histórico de Belo Horizonte. Em constante expansão, o complexo registrou crescimento expressivo de público: somente no primeiro semestre de 2025, mais de 3,7 milhões de pessoas participaram de atividades da rede um aumento de cerca de 70% em relação ao mesmo período de 2024.

Até setembro, os espaços integrantes promoveram mais de 17 mil atividades, a maioria, gratuitas, entre eventos presenciais e online. Os destaques da programação incluem a Virada da Liberdade, Ritos da Fé Mineira, Bitita – Festa da Palavra, Primavera dos Livros, Minas Junina e o espetáculo Alceu Valença Orquestra Ouro Preto, além da Semana do Patrimônio e da Primavera dos Museus.

Parceria com a iniciativa privada

O presidente da FCS, Sérgio Rodrigo Reis, destacou que o fortalecimento da rede cultural está diretamente ligado à participação da iniciativa privada e ao crescimento da economia criativa na capital mineira: “Essa nova fase do Circuito Liberdade dobra o número de espaços e amplia o alcance da economia criativa nesse processo colaborativo. O circuito fica muito mais completo, divertido e inserido no território de Belo Horizonte uma cidade já reconhecida como uma das principais capitais brasileiras da cultura”.

Segundo ele, o Circuito já contabiliza 7,5 milhões de visitantes por ano, número que deve aumentar significativamente com a chegada dos novos integrantes: “É difícil dimensionar o impacto total, porque o circuito movimenta uma cadeia ampla restaurantes, transportes, comércio. Quando a pessoa sai de casa para assistir a um espetáculo, ela também ativa a economia da cidade. Com essa ampliação, a capacidade do circuito deve praticamente dobrar”.

Reis ressaltou ainda a importância de pensar a cultura como parte essencial do cotidiano urbano: “A gente sempre pensa nos investimentos em urbanismo, saúde ou educação, mas esquece que a cidade também precisa de alegria. E é isso que o Circuito Liberdade traz para Belo Horizonte”.

Novos integrantes ampliam a diversidade da rede

Com a adesão dos novos espaços, o Circuito Liberdade reforça seu papel como rede articuladora de cultura e conhecimento, impulsionando a ocupação dos espaços públicos e a circulação de público pela região central.

A iniciativa amplia a oferta cultural, fortalece o turismo e evidencia o potencial da economia criativa como vetor de desenvolvimento urbano e social, reafirmando Belo Horizonte como uma das capitais culturais mais vibrantes do país.

Entre os novos integrantes, estão o Instituto Cultural AbraPalavra/Escola Livre de Narração Artística Elena, a Casa Una, o Sesc Palladium e a Plataforma Verbo Gentileza. Com eles, o Circuito passa a contar com 56 equipamentos culturais, espalhados pelo hipercentro e arredores da Praça da Liberdade, consolidando-se como a maior rede cultural da América Latina.

O presidente da FCS, Sérgio Rodrigo Reis, explica que a expansão reforça o papel da rede como eixo de desenvolvimento cultural e econômico: “Essa ampliação inclui a economia criativa nesse grande processo colaborativo que integra o Circuito, que está no hipercentro de Belo Horizonte. Vai ter muito mais cultura, mais arte, mais alegria e isso mobiliza toda uma cadeia econômica, porque quando a pessoa sai de casa para assistir a um espetáculo, ela também movimenta restaurantes, transporte, comércio. É a cultura como motor da cidade”.

Palavra viva

O Instituto Cultural AbraPalavra, junto à Escola Livre de Narração Artística Elena, amplia o eixo da literatura dentro do Circuito. A instituição foi a primeira de Belo Horizonte a conquistar o Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura, em 2025 — reconhecimento à sua atuação na democratização do acesso ao livro e à palavra.

A presidente do instituto, Aline Cântia, celebra: “A Escola Elena é a primeira escola no Brasil dedicada à narração artística, gratuita e acessível. Pensamos a palavra escrita, declamada e narrada. Estar no Circuito, justo quando trazemos para Minas o Jabuti, tem um simbolismo enorme — porque essa categoria de fomento à leitura faz o livro sair da estante e circular pela cidade, pelas periferias, pelos lugares onde o livro deve e pode estar”.

O presidente da FCS complementa: “A entrada do AbraPalavra reforça o papel do Circuito como uma rede que integra cultura, conhecimento e criatividade. Não é só arte pela arte é transformação social através da cultura”.

Cultura e educação lado a lado

A Casa Una, hub de inovação do Centro Universitário Una, aproxima cultura, educação e empreendedorismo criativo. O vice-reitor, Igor Leon, destaca.

“Para nós, é um motivo de muita felicidade o ingresso da Casa Una no Circuito Liberdade. A educação e a cultura caminham juntas. Temos cursos de cinema, moda, jornalismo e comunicação e queremos que a população de Belo Horizonte, turistas e escolas públicas também tenham acesso a essa vivência universitária. Integrar o Circuito é dar visibilidade a esse diálogo entre conhecimento e cultura”, afirma.

A fala ecoa com o discurso de Aline Cântia, que vê no encontro entre arte e educação o caminho para uma cidade mais leitora e participativa. “A leitura e a narração artística são também ferramentas de formação cidadã. Quando a escola se abre para a cultura, e a cultura dialoga com a educação, todo o território se fortalece.”

Cultura que pulsa no centro

O Sesc Palladium, tradicional espaço cultural da Avenida Rio de Janeiro, passa a integrar o Circuito. O local é conhecido pela diversidade de espetáculos, estúdio audiovisual, coworking e atividades artísticas acessíveis a diferentes públicos.

O coordenador de programas sociais, Diogo Horta, enfatiza que "pertencer ao Circuito Liberdade é uma oportunidade de sermos mais vistos, de integrar um ecossistema que fortalece a mobilização de público e a cultura em Minas Gerais". "Juntos, conseguimos fazer com que mais gente viva a arte de perto, todos os dias”, complementa.

A Plataforma Verbo Gentileza, idealizada por Patrícia Tavares, chega ao Circuito com a proposta de ampliar o diálogo entre cultura, sustentabilidade e bem-estar.

“A gente nasceu com o propósito de inspirar e conectar pessoas e projetos que cuidam. Entrar para o Circuito Liberdade é um marco, porque amplia nossa rede. Já trabalhamos com arte, saúde mental e social, sustentabilidade e mobilização urbana. Agora, fazemos parte de uma rede ainda maior, que acredita no poder da cultura para transformar o modo de viver nas cidades”, comenta Patrícia.

Uma cidade em movimento

A nova fase do Circuito Liberdade reafirma Belo Horizonte como uma cidade criativa, onde cultura, educação e inovação se entrelaçam no cotidiano. Essa integração reflete também o potencial da economia criativa, modelo que une criatividade, cultura e tecnologia para gerar valor econômico, social e cultural. Baseada em capital intelectual e inovação, a economia criativa cria bens e serviços únicos em setores como design, moda, música, cinema, artes, tecnologia e mídia, estimulando geração de renda, empregos, desenvolvimento humano e diversidade cultural.

“A gente pensa nos investimentos em urbanismo, saúde e educação, mas às vezes esquece que a cidade precisa de alegria e é isso que a cultura traz”, conclui Sérgio Rodrigo Reis, presidente da FCS.

Como integrar a rede do Circuito Liberdade?



Requisitos para adesão:

Atuação no setor cultural: declarar formalmente sua atuação nas áreas de cultura, arte ou criatividade.

Justificativa de interesse: apresentar como a missão, atuação e atividades da instituição se alinham aos princípios e objetivos do Circuito Liberdade.

Localização: comprovar que a sede ou filial a ser qualificada está dentro do perímetro da Avenida do Contorno, conforme o art. 2º § 1º do Decreto nº 48.074/2020.

Acesso e inclusão: comprometer-se a oferecer atividades gratuitas ou com condições de acesso para diferentes faixas socioeconômicas e/ou com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Novos integrantes

Café com Letras

Casa Gamela Criativa

Casa Rosada Gasmig Minas

Casa Una

Centro de Memória da Faculdade Ciências Médicas

Clube de Jazz

Colégio Arnaldo

Delegacia de Eventos e de Proteção ao Turista (Casa Amarela)

Elena - Escola Livre de Estudos da Narração Artística

ESMU - Escola de Música UEMG

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais

Memória do Judiciário Mineiro

Mercado Novo

Mitre Galeria

Museu da Força Expedicionária Brasileira

P7 Criativo

Plataforma Verbo Gentileza

PUC Minas Lourdes

SESC Mercado das Flores

SESC Palladium

Teatro da Cidade

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata