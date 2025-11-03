A Filarmônica de MG além dos palcos: como a orquestra move a cultura

Lô Borges participou de um concerto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2022, encerrando o ano na Sala Minas Gerais. O cantor revelou que o projeto foi emocionante e se tornou um de seus maiores orgulhos, principalmente por se tratar de uma apresentação com repertório exclusivamente popular, formada por 16 canções compostas por Lô e seus parceiros.

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é importante por marcar esse o encontro entre o clássico e o popular. Sua atuação, no entanto, vai muito além dos concertos de temporada. Se consolidou como um motor cultural com o objetivo de democratizar o acesso à música.

Suas iniciativas, que, em projetos educacionais, já beneficiaram mais de 135 mil pessoas, buscam formar novas plateias e levar a experiência de um concerto sinfônico a quem raramente teria essa oportunidade, quebrando barreiras físicas e econômicas.

Essa visão se materializa em uma agenda intensa de projetos que correm em paralelo às apresentações oficiais, impactando milhares de pessoas todos os anos.

Música para todos os ouvidos

Um dos carros-chefes dessa atuação é a série de Concertos para a Juventude. Nessas apresentações, a Orquestra apresenta repertórios variados, guiados por um tema anual e com obras de compositores de diferentes períodos e lugares do mundo.

Outra frente de grande alcance é o “Filarmônica na praça”. Realizados em parques e espaços públicos, esses eventos gratuitos removem a formalidade das salas de concerto e levam a música diretamente para o cotidiano da população, democratizando o acesso à esse tipo de música.

O compromisso com a descentralização cultural se reflete nas turnês estaduais. Regularmente, a orquestra viaja para cidades do interior de Minas Gerais, muitas das quais não possuem uma agenda regular de música erudita. Essas apresentações são marcos na vida cultural dos municípios, movimentando a comunidade local.

Para ampliar ainda mais seu alcance, a Filarmônica investe em transmissões digitais. A orquestra transmite concertos ao vivo pelo seu canal oficial no YouTube. A iniciativa permite que pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo acompanhem as performances, consolidando a orquestra não apenas como um patrimônio mineiro, mas como um agente ativo na formação cultural e social do país.

