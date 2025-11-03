Toninho Horta sobre Lô Borges: 'Parceiro de tantas histórias'
Um dos nomes mais importantes da música brasileira, Lô Borges foi um dos fundadores do Clube da Esquina e morreu aos 73 anos
O guitarrista e produtor musical Toninho Horta relembrou a relação com Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos, em Belo Horizonte, em um depoimento aos Diários Associados.
"A inspiração da música do meu querido amigo do coração Lô Borges veio de um lugar lindo, cheio de estrelas e anjos parceiros do universo. Suas canções são únicas na originalidade das harmonias, progressões de acordes e melodias; elas são complexas, mas soam tão doces: É uma expressão da arte de um verdadeiro mestre, intuitivo e de riqueza espiritual milenar", afirmou.
Horta revisitou a amizade entre eles, que resultou na criação do movimento Clube da Esquina.
"O Lô está em paz! Vamos todos orar e agradecer por esse privilégio que foi conhecer e conviver (sorte para os puderam dividir esses momentos) com o eterno jovem Salomão Borges Filho, o querido e amado Lô, e sua música muito além das esquinas, mas em algum ponto estratégico pra iluminar nosso planeta", comentou.
Lô Borges morreu em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, após passar 15 dias internado devido a uma intoxicação medicamentosa.
Carreira de Lô Borges
Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 60 na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.
Aos 20 anos, lançou, junto a Milton Nascimento, o álbum "Clube da esquina", com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco do cancioneiro brasileiro.
Teve como grandes parceiros, além de Milton, Márcio Borges, seu irmão, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis e Zeca Baleiro, dentre outros.
O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", apelidado de "Disco do tênis" (1972), também foi outro marco na carreira dele.
Dentre seus sucessos estão "Paisagem na janela", "O trem azul", "Um girassol da cor de seu cabelo", "Para Lennon e McCartney" e "Aos barões".