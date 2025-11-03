Assine
LUTO NA MÚSICA

Lula lamenta morte de Lô Borges e cita importância do Clube da Esquina

De Belém (PA), onde participa de eventos que precedem a COP 30, presidente publicou mensagem nas redes sociais

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
03/11/2025 13:16

Presidente disse que se aprofundou na obra do mineiro por meio da esposa, Janja da Silva crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do músico mineiro Lô Borges, que faleceu na noite desse domingo (2/11), aos 73 anos. Cantor e compositor membro do lendário Clube da Esquina, ele foi vítima de falência múltipla de órgãos.

De Belém (PA), onde participa de eventos que precedem a COP 30, o presidente publicou mensagem nas redes sociais e disse que o cantor e compositor é “um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira”.

“Suas canções, que começaram a nascer nas esquinas de Belo Horizonte, ultrapassaram as fronteiras de Minas Gerais e estão gravadas não apenas em álbuns, mas na memória e no coração de milhões de brasileiros”, escreveu.

Lula disse que se aprofundou na obra de Lô Borges por meio da esposa, Janja da Silva, que é fã do mineiro e costuma ouvi-lo nos momentos de descontração.

“Gerações de músicos foram influenciados pela sua obra. Seu álbum 'Clube da Esquina', em parceria com Milton Nascimento e Beto Guedes, é considerado um dos mais importantes de nossa história. E a própria MPB que conhecemos não seria a mesma se Lô Borges não tivesse nos dado a alegria de ter existido”, completou.

O presidente agradeceu em nome do país e prestou solidariedade aos amigos, familiares e fãs de Lô Borges.

Lula na COP 30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) será realizada em Belém a partir da próxima segunda-feira (10). Nesse contexto, o presidente Lula participa de eventos preparatórios no Pará.

O petista desembarcou no estado no sábado (1º) e visitou obras em Belém. Depois, no domingo e segunda, conheceu aldeias indígenas e quilombos.

Lula seguirá na capital paraense onde, na quinta (6) e sexta (7), participa da Cúpula dos Líderes, evento em que representantes de diversos países se encontram para discutir a agenda ambiental antes da COP30.

