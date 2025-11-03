Políticos mineiros lamentam morte de Lô Borges

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Minas Gerais e o Brasil se despedem de Lô Borges, cantor, compositor e um dos fundadores do lendário Clube da Esquina. A morte do artista, aos 73 anos, na noite desse domingo (2/11), no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, gerou uma série de homenagens de políticos mineiros que destacaram a importância de sua obra e o legado que deixa para a música brasileira.

O deputado federal Rogério Correia (PT) celebrou a poesia e a sensibilidade do músico: “Lô Borges foi o som e a alma de Minas. Cantou as manhãs, as esquinas e o silêncio das montanhas. Hoje, a lua brilha um pouco mais forte por ele. Obrigado, Lô”, escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

“Se eu morrer, não chore, não. É só a lua.” ????



O deputado Professor Cleiton (PV) também manifestou pesar, ressaltando a importância do artista para a música: “É com imenso pesar e o coração apertado que recebo a notícia do falecimento de um dos maiores ícones da música mineira e brasileira, o inesquecível Lô Borges, eterno criador do Clube da Esquina. Manifesto minha profunda gratidão e reconhecimento pela obra extraordinária desse grande artista, que é parte viva da alma de Minas e do Brasil. Ficam as memórias preciosas, as canções que tocaram gerações e a saudade imensa que jamais se apagará. Que sua alma encontre a paz que merece!”.

A deputada Duda Salabert (PDT) destacou o caráter poético e inspirador do músico: “Tristeza! Poucos poetas traduziram tão bem Minas Gerais como Lô Borges… Continue, Lô, sua ‘viagem de ventania’. Sua obra, contudo, segue viva, afinal ‘a chama não tem pavio’".

A deputada federal Ana Pimentel (PT) também prestou homenagem à carreira do artista: “Mineiro, sua obra sensível marcou gerações e ultrapassou as montanhas do nosso estado e as fronteiras brasileiras, ecoando e emocionando pessoas por todo o mundo”.





A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, ressaltou a dimensão nacional e internacional do músico: “Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô levou a música e o espírito de Minas Gerais para o mundo. Seu talento e sensibilidade seguirão soando pelas paisagens e janelas do mundo”.

Outro que se manifestou foi o presidente do PSDB em Minas Gerais, o deputado federal Paulo Abi Ackel. "Belo Horizonte e Minas perdem um de seus maiores músicos. Lô Borges, fundador do Clube da Esquina, nos deixou. Sua obra é patrimônio afetivo do Brasil. Minhas condolências à família e aos admiradores", publicou nas redes sociais.

Lô Borges, que estava internado desde 17 de outubro após quadro de intoxicação medicamentosa, passou por traqueostomia e hemodiálise durante o período de internação. O artista deixa um legado marcado por parcerias memoráveis e canções que consolidaram Minas Gerais como referência na música brasileira.