LUTO NA MÚSICA

Álvaro Damião lamenta morte de Lô Borges

Prefeito de Belo Horizonte homenageou o artista dizendo que "sua música e sua obra ficarão eternamente nas esquinas de nossa mente"

03/11/2025 10:19

Homenagem a Lô Borges
Álvaro Damião lamentou a morte do cantor e compositor Lô Borges crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), lamentou, na manhã desta segunda-feira (3/11), a morte do cantor e compositor mineiro Lô Borges, um dos fundadores do lendário Clube da Esquina.

Em publicação no X (antigo Twitter), o prefeito citou versos da canção Clube da Esquina nº 2 para homenageá-lo. “Porque se chamavam homens / Também se chamavam sonhos / E sonhos não envelhecem”, escreveu.

Na sequência, Damião completou: “Lô Borges se foi. Sua música e sua obra artística ficarão eternamente nas esquinas de nossa mente. Meus sentimentos a toda família Borges, aos amigos e aos fãs desse grande artista”.

Segundo boletim divulgado pelo Hospital Unimed, Lô Borges, de 73 anos, morreu na noite de domingo (2/11), às 20h50, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O comunicado foi assinado pelo coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva, Dr. Lucas Viégas Martins, que também se solidarizou com familiares, amigos e fãs.

Lô Borges é um dos principais nomes da música mineira-Barbara Dutra/Divulgacao
Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão-Túlio Santos/EM/D.A Press
Lô Borges-Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.
Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes.-Renato Weil/Estado de Minas
Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant-Mario Luiz Thompson/Facebook de Milton Nascimento
Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina-Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas
Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina-Arquivo O Cruzeiro/EM
Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum
Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant-Leandro Couri/EM/D.A Press
Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade-Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Lô Borges adolescente tocando violão-Arquivo EM
Lô Borges adolescente tocando violão-Arquivo EM
Lô Borges e seus familiares-Reproducao
O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges-Anna Ftg/Divulgacao
Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum
Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais-JPSofranz/Divulgacao
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha-Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio.-Beto Novaes/EM/D.A Press
Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha-Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza-Ramon Lisboa/EM/D.A Press
O músico estava internado na capital mineira desde 17 de outubro, após apresentar um quadro de intoxicação medicamentosa. Durante a internação, passou por diversos procedimentos, incluindo uma traqueostomia em 25 de outubro para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica. Apesar de sinais de melhora nos dias seguintes, precisou iniciar hemodiálise em 27 de outubro para auxiliar a função renal, permanecendo traqueostomizado até o falecimento.

Lô Borges deixa um legado marcante na música brasileira, especialmente como um dos criadores do Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento e outros nomes da música mineira.

