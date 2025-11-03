Álvaro Damião lamenta morte de Lô Borges
Prefeito de Belo Horizonte homenageou o artista dizendo que "sua música e sua obra ficarão eternamente nas esquinas de nossa mente"
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), lamentou, na manhã desta segunda-feira (3/11), a morte do cantor e compositor mineiro Lô Borges, um dos fundadores do lendário Clube da Esquina.
Em publicação no X (antigo Twitter), o prefeito citou versos da canção Clube da Esquina nº 2 para homenageá-lo. “Porque se chamavam homens / Também se chamavam sonhos / E sonhos não envelhecem”, escreveu.
Na sequência, Damião completou: “Lô Borges se foi. Sua música e sua obra artística ficarão eternamente nas esquinas de nossa mente. Meus sentimentos a toda família Borges, aos amigos e aos fãs desse grande artista”.
Segundo boletim divulgado pelo Hospital Unimed, Lô Borges, de 73 anos, morreu na noite de domingo (2/11), às 20h50, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O comunicado foi assinado pelo coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva, Dr. Lucas Viégas Martins, que também se solidarizou com familiares, amigos e fãs.
O músico estava internado na capital mineira desde 17 de outubro, após apresentar um quadro de intoxicação medicamentosa. Durante a internação, passou por diversos procedimentos, incluindo uma traqueostomia em 25 de outubro para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica. Apesar de sinais de melhora nos dias seguintes, precisou iniciar hemodiálise em 27 de outubro para auxiliar a função renal, permanecendo traqueostomizado até o falecimento.
Lô Borges deixa um legado marcante na música brasileira, especialmente como um dos criadores do Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento e outros nomes da música mineira.