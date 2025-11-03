Lô Borges: líder de banda inglesa era influenciado por músico mineiro

A música de Lô Borges, que morreu na noite desse domingo (2/11), aos 73 anos, cruzou o Oceano Atlântico e chegou aos ouvidos do líder do Arctic Monkeys. Vocalista, guitarrista e principal letrista do grupo inglês de rock, Alex Turner apontou “Aos barões”, do autointitulado álbum do instrumentista e cantor mineiro – de 1972 e que ganhou o apelido de “Disco do tênis” – como uma de suas influências durante o processo de composição do sexto rebento de estúdio da banda, “Tranquility base hotel & casino” (2018).

Indagado pela revista britânica Mojo a respeito de músicas que o inspiraram na criação do álbum, Turner citou a 12ª faixa do "Disco do tênis" em uma lista que contava ainda com obras como "Baltimore", eternizada na voz de Nina Simone, "'T' plays it cool", de Marvin Gaye, "Moonlight mile", dos Rolling Stones, e " Una Spiaggia a Mezzogiorno", de Ennio Morricone.

Na época do lançamento de “Tranquility base hotel & casino”, o vocalista do Arctic Monkeys relembrou como foi seu primeiro contato com o cancioneiro de Lô Borges. "É o disco que tem o tênis na capa. Não sei realmente como cheguei à música (‘Aos barões’). Talvez tenha sido algum algoritmo, ou o produtor James Ford, que sempre me mostra coisas diferentes. Mas amo o solo de guitarra fuzz no fim da canção.”

O músico mineiro foi pego de surpresa ao ser citado por Turner. Também em 2018, ele confessou que tinha "pouco conhecimento" sobre a obra do grupo inglês e se sentia no dever de ouvir a discografia do Arctic Monkeys. "'Tranquility Base Hotel & Casino' é o mais bacana deles, gostei do álbum como um todo. Pelo fato de ser um disco que eles vão em busca do desconhecido. É uma sonoridade que não é lugar-comum nem na música deles nem na música de ninguém. É uma coisa que eu, no 'Disco do tênis' já procurava em 1972", disse ao Uol.

Outro ponto enaltecido por Lô durante a audição do álbum da banda inglesa é a duração das faixas. "Achei muito 'do caralho' que as músicas são curtas, inusitadas. Quando você pensa que a música vai continuar, ela termina. Gosto disso", completou.

Ainda em 2018, o músico do Clube da Esquina lançou um CD e um DVD, batizados de "Tênis + clube - ao vivo no Circo Voador", gravado na casa de show carioca e com repertório calcado no álbum de 1972.

Luto no Clube da Esquina

Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô Borges morreu no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. Ele estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum com um quadro de intoxicação medicamentosa.

Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de seu falecimento.

Arctic Monkeys

Fundada em 2002, em Sheffiel, na Inglaterra, a banda Arctic Monkeys tem o indie rock como fio condutor de sua música, mas atrelando a outros estilos como garage rock e pop. Além de “Tanquility base hotel & casino”, o grupo conta em sua discografia de estúdio com os álbuns “Whatever people say I am, that's what I'm not” (2006), Favourite worst nightmare” (2007), “Humbug” (2009), “Suck it and see” (2011), “AM” (2013) e “The car” (2022).

Atualmente, a banda conta em sua formação com Alex Turner (vocais, guitarra e teclados), Jamie Cook (guitarra e teclados), Nick O'Malley (baixo) e Matt Helders (bateria).

