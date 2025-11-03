Assine
Fotos da carreira do cantor e compositor mineiro Lô Borges

E
Estado de Minas
  • Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão
    Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • Lô Borges
    Lô Borges Foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.
  • Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes.
    Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes. Foto: Renato Weil/Estado de Minas
  • Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant
    Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant Foto: Mario Luiz Thompson/Facebook de Milton Nascimento
  • Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina
    Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina Foto: Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas
  • Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina
    Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Foto: Arquivo O Cruzeiro/EM
  • Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum
    Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum "Clube da Esquina" Foto: Renato Weil/Estado de Minas
  • Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant
    Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade
    Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Lô Borges adolescente tocando violão
    Lô Borges adolescente tocando violão Foto: Arquivo EM
  • Lô Borges adolescente tocando violão
    Lô Borges adolescente tocando violão Foto: Arquivo EM
  • Lô Borges e seus familiares
    Lô Borges e seus familiares Foto: Reproducao
  • O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges
    O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges Foto: Anna Ftg/Divulgacao
  • Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum
    Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum "Céu de Giz"; na foto, os dois se abraçam no Parque Municipal Foto: Flavio Charchar/Divulgacao
  • Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
    Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais Foto: JPSofranz/Divulgacao
  • Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha
    Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
  • Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio.
    Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio. Foto: Beto Novaes/EM/D.A Press
  • Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa
    Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha
    Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
  • Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza
    Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
