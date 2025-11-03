Mateus Simões lamenta morte de Lô Borges: 'Um dos maiores nomes da música'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD-MG), manifestou nesta segunda-feira (3/11) pesar pela morte do cantor e compositor mineiro Lô Borges, um dos fundadores do lendário Clube da Esquina.

“Minas se despede hoje de um de seus maiores nomes da música. Lô Borges levou o talento mineiro e o som do Clube da Esquina para o mundo, com poesia e genialidade únicas. Sua obra seguirá eterna. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs”, escreveu o parlamentar em nota.

Lô Borges, de 73 anos, morreu na noite de domingo (2/11), em Belo Horizonte, no Hospital Unimed, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O artista estava internado desde 17 de outubro após quadro de intoxicação medicamentosa e passou por traqueostomia e hemodiálise durante a internação.

O músico deixa um legado fundamental para a música mineira e brasileira, consolidando-se como referência do Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento e outros nomes do movimento.