LUTO

Zema lamenta morte de Lô Borges: 'Levou nome do nosso estado para o mundo'

Governador mineiro disse que: a música de Lô Borges "seguirá inspirando gerações". Ele morreu nesse domingo (2/11)

Vinícius Prates
03/11/2025 10:40 - atualizado em 03/11/2025 10:46

Lô Borges
Lô Borges, de 73 anos, faleceu na noite de domingo (2/11), em Belo Horizonte, no Hospital Unimed, em decorrência de falência múltipla de órgãos crédito: Reprodução

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou nesta segunda-feira (3/11) a morte do cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do lendário Clube da Esquina.

“Minas perde hoje um de seus maiores artistas. Lô Borges levou o nome do nosso estado e do Clube da Esquina para o mundo, com talento e sensibilidade únicos”, escreveu Zema em nota.

O governador acrescentou: “Sua música seguirá inspirando gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs.”

Lô Borges, de 73 anos, morreu na noite desse domingo (2/11), em Belo Horizonte, no Hospital Unimed, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O artista estava internado desde 17 de outubro, após quadro de intoxicação medicamentosa, e passou por traqueostomia e hemodiálise durante a internação.

Lô Borges é um dos principais nomes da música mineira-Barbara Dutra/Divulgacao
Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão-Túlio Santos/EM/D.A Press
Lô Borges-Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.
Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes.-Renato Weil/Estado de Minas
Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant-Mario Luiz Thompson/Facebook de Milton Nascimento
Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina-Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas
Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina-Arquivo O Cruzeiro/EM
Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum
Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant-Leandro Couri/EM/D.A Press
Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade-Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Lô Borges adolescente tocando violão-Arquivo EM
Lô Borges adolescente tocando violão-Arquivo EM
Lô Borges e seus familiares-Reproducao
O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges-Anna Ftg/Divulgacao
Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum
Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais-JPSofranz/Divulgacao
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha-Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio.-Beto Novaes/EM/D.A Press
Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha-Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza-Ramon Lisboa/EM/D.A Press
