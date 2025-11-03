Zema lamenta morte de Lô Borges: 'Levou nome do nosso estado para o mundo'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou nesta segunda-feira (3/11) a morte do cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do lendário Clube da Esquina.

“Minas perde hoje um de seus maiores artistas. Lô Borges levou o nome do nosso estado e do Clube da Esquina para o mundo, com talento e sensibilidade únicos”, escreveu Zema em nota.

Minas perde hoje um de seus maiores artistas. Lô Borges levou o nome do nosso estado e do Clube da Esquina para o mundo, com talento e sensibilidade únicos.



Sua música seguirá inspirando gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs. pic.twitter.com/GC7xhK6f5L — Romeu Zema (@RomeuZema) November 3, 2025

O governador acrescentou: “Sua música seguirá inspirando gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lô Borges, de 73 anos, morreu na noite desse domingo (2/11), em Belo Horizonte, no Hospital Unimed, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O artista estava internado desde 17 de outubro, após quadro de intoxicação medicamentosa, e passou por traqueostomia e hemodiálise durante a internação.