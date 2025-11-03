Rodrigo Pacheco lamenta morte de Lô Borges, ícone da música mineira

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) lamentou a morte do cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do lendário Clube da Esquina. Em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira (3/11), o parlamentar destacou a importância do artista para a música brasileira.

“Com pesar, despeço-me de Lô Borges, que faleceu na noite deste domingo. O cantor e compositor, um dos fundadores do ‘Clube da Esquina’, é nome obrigatório quando nos referimos ao rico e diverso cenário da música brasileira”, escreveu Pacheco.

O senador ressaltou ainda a influência de Lô Borges em Minas Gerais e no mundo. "As composições atemporais criaram um estilo musical próprio de Minas Gerais, um movimento que, ao lado de outros parceiros consagrados, influenciou gerações mundo afora. Aos familiares, amigos e admiradores, externo meus sentimentos por esse momento de tristeza. Mas com o sentimento de que o legado de Lô Borges se torna eterno para todos nós”.

Lô Borges é um dos principais nomes da música mineira Barbara Dutra/Divulgacao Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão Túlio Santos/EM/D.A Press Lô Borges Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes. Renato Weil/Estado de Minas Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant Mario Luiz Thompson/Facebook de Milton Nascimento Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Arquivo O Cruzeiro/EM Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum "Clube da Esquina" Renato Weil/Estado de Minas Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant Leandro Couri/EM/D.A Press Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press Lô Borges adolescente tocando violão Arquivo EM Lô Borges adolescente tocando violão Arquivo EM Lô Borges e seus familiares Reproducao O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges Anna Ftg/Divulgacao Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum "Céu de Giz"; na foto, os dois se abraçam no Parque Municipal Flavio Charchar/Divulgacao Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais JPSofranz/Divulgacao Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Rodrigo Clemente/EM/D.A Press Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio. Beto Novaes/EM/D.A Press Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Rodrigo Clemente/EM/D.A Press Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza Ramon Lisboa/EM/D.A Press Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lô Borges, de 73 anos, morreu na noite de domingo (2/11), em Belo Horizonte, no Hospital Unimed, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O artista estava internado desde 17 de outubro, após quadro de intoxicação medicamentosa, e passou por traqueostomia e hemodiálise durante o período de internação.